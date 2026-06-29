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فنزويلا… تحرّك رياضي بعد الكارثة

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فنزويلا… تحرّك رياضي بعد الكارثة
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كرة القدم

2026-06-29 | 19:55
فنزويلا… تحرّك رياضي بعد الكارثة

شارك الرياضيون في عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات وجمع التبرّعات

انضمّ عدد من لاعبي كرة القدم في فنزويلا، إلى جانب اتحاد اللاعبين المحترفين في البلاد، إلى جهود دعم المتضرّرين من الزلازل التي ضربت البلاد أخيرًا، في وقت امتدت فيه آثار الكارثة إلى الوسط الرياضي، مع تسجيل خسائر بين اللاعبين وعائلاتهم، وتضرر عدد من المرتبطين بالأندية المحلية. 
وكانت تقارير قد أشارت إلى مشاركة رياضيين في متابعة أوضاع ذويهم والمساعدة في عمليات الإغاثة، بينما تواصل فرق الإنقاذ والجهات المختصة العمل في المناطق الأكثر تضررًا.
وشملت المبادرات مشاركة لاعبين في أعمال البحث والإنقاذ، والمساعدة في إزالة الأنقاض، إلى جانب إيصال المساعدات وجمع التبرعات للمتضررين، في تحرك عكس حضور كرة القدم خارج إطار المنافسات. 
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع وصول مساعدات دولية إلى فنزويلا لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة، وسط استمرار تداعيات الزلازل على السكان والبنية التحتية.

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