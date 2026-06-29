فيديو - كلمة واحدة أعادت مارتينيز للكاميرا

تراجع الحارس الأرجنتيني عن رفضه إجراء مقابلات إضافية، بعدما علم أنّ أحد الصحافيين الموجودين أمامه قادم من بنغلادش، في موقف أعاد التذكير بالعلاقة الخاصة بين والجماهير البنغلادشية.وبحسب مقطع متداول، كان مارتينيز يهمّ بالمغادرة بعد انتهاء حديثه مع ، قبل أن يطرح عليه صحفي سؤالًا جديدًا، لكنّ الحارس الأرجنتيني أجابه: "لا، لا... لا مزيد من المقابلات".وعندما أبلغه أحد الصحافيين بأنّه من بنغلادش، توقّف الحارس الأرجنتيني وردّ: "بنغلادش؟ إذًا نعم"، قبل أن يعود للحديث معه.وتأتي اللقطة في ظل العلاقة الخاصة بين مارتينيز والجماهير البنغلادشية، بعدما زار الحارس الأرجنتيني بنغلادش في عام 2023، وقال حينها إنّه جاء لردّ محبّة ملايين المشجعّين الذين دعموا منتخب خلال 2022.