فيديو – بعد 26 عامًا.. لعنة القائم تعود مع عائلة كلويفرت

بعد 26 عامًا كاملة، عاد اسم كلويفرت إلى واجهة ذاكرة المؤلمة مع ركلات الجزاء

بعد 26 عامًا كاملة، عاد اسم كلويفرت إلى واجهة ذاكرة المؤلمة مع ركلات الجزاء، وهذه المرة عبر جاستن كلويفرت، نجل النجم السابق باتريك كلويفرت، خلال مواجهة في .

ففي التاسع والعشرين من حزيران - عام 2000، أهدر باتريك كلويفرت ركلة جزاء لهولندا أمام في نصف نهائي اليورو، بعدما اصطدمت كرته بالقائم، في لقاء انتهى لاحقًا بخروج "الطواحين" بركلات الترجيح. وشهدت المباراة نفسها إهدار فرانك دي بور ركلة جزاء أخرى في الوقت الأصلي، قبل أن تفوز إيطاليا بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وتتأهل إلى النهائي.

وفي التاريخ نفسه، 29 يونيو، لكن عام 2026، تكرّر المشهد بصورة لافتة، بعدما أهدر جاستن كلويفرت، ركلة ترجيح أمام المغرب في دور الـ32 من كأس ، إذ اصطدمت كرته بالقائم خلال السلسلة التي حسمها المنتخب (3-2)، بعد التعادل (1-1) عقب الوقتين الأصلي والإضافي.

وبين أمستردام 2000 ومونتيري 2026، بقي الرقم الأكثر قسوة على الهولنديين، التاريخ واحد، الاسم واحد، والقائم حاضر في ذاكرة لا تنسى بسهولة.