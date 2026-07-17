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"سوار يهودي" بيد ميسي ورفاقه.. ما القصة؟ (صور)

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كرة القدم

2026-07-17 | 13:05
"سوار يهودي" بيد ميسي ورفاقه.. ما القصة؟ (صور)

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عددا من لاعبي الارجنتين يرتدون اثناء المباريات تميمة يهودية، تعرف باسم "سوار العقد السبع"، ويُعتقد أنه يرمز إلى الحماية من الحسد والطاقة السلبية.

وقالت الصحيفة ان السوار الأحمر الذي ارتداه لاعبو الأرجنتين في المباراة التي فازوا فيها على إنجلترا 2-1، يوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026، لفت الأنظار، إذ ارتدى ليساندرو مارتينيز وناهويل مولينا سواراً أحمر أسوة بالقائد ليونيل ميسي، وهو تميمة أصبحت مع مرور السنوات واحداً من أكثر المشاهد تميزاً لمنتخب ليونيل سكالوني.
وكان ميسي قد ظهر بالسوار في الفترة الماضية سواء مع المنتخب أو مع الأندية التي لعب لها.
وقد شوهد به في مباريات مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، وبطبيعة الحال مع منتخب بلاده، خلال التتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أميركا، وكذلك الآن في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وبدأت قصة الخيط الأحمر الخاص بميسي في كأس العالم روسيا 2018، فقد قام صحفي أرجنتيني بإهدائه شريطاً أحمر كانت والدته قد طلبت منه تحديداً أن يوصله إلى قائد منتخب الأرجنتين كرمز للحماية والحظ الجيد. وبعد أيام، وعقب الفوز على نيجيريا الذي أهل الأرجنتين إلى دور الـ16، سأله بانتوروتو إن كان لا يزال يحتفظ به، فرد ميسي بأن رفع ساق البنطال وأظهر الخيط المربوط في كاحله الأيسر، قائلاً: قل لها شكراً لأمك، لقد احتفظت به.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه التميمة رفيقاً دائماً له ولنجوم في منتخب الأرجنتين أيضاً.
ومع ان المادة الرابعة من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي يطبقها "فيفا" في جميع مسابقاته، تنص على عدم جواز ارتداء معدات أو إكسسوارات خطرة.
لكن بما أن الأمر يتعلق بسوار من القماش أو الخيط، مثل "سوار العقد السبع"، فيمكن استخدامه طالما رأى الحكم أنه لا يشكل أي خطر على أي من اللاعبين، وفقاً للصحيفة ذاتها.
 

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