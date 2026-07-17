"سوار يهودي" بيد ميسي ورفاقه.. ما القصة؟ (صور)

وقالت الصحيفة ان السوار الأحمر الذي ارتداه لاعبو الأرجنتين في المباراة التي فازوا فيها على إنجلترا 2-1، يوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي 2026، لفت الأنظار، إذ ارتدى ليساندرو مارتينيز وناهويل مولينا سواراً أحمر أسوة بالقائد ليونيل ميسي، وهو تميمة أصبحت مع مرور السنوات واحداً من أكثر المشاهد تميزاً لمنتخب ليونيل سكالوني.وكان ميسي قد ظهر بالسوار في الفترة الماضية سواء مع المنتخب أو مع الأندية التي لعب لها.وقد شوهد به في مباريات مع سان جيرمان وإنتر ميامي، وبطبيعة الحال مع منتخب بلاده، خلال التتويج بكأس 2022 وكوبا أميركا، وكذلك الآن في والمكسيك وكندا.وبدأت قصة الخيط الأحمر الخاص بميسي في كأس العالم 2018، فقد قام صحفي أرجنتيني بإهدائه شريطاً أحمر كانت والدته قد طلبت منه تحديداً أن يوصله إلى قائد منتخب الأرجنتين كرمز للحماية والحظ الجيد. وبعد أيام، وعقب الفوز على نيجيريا الذي أهل الأرجنتين إلى دور الـ16، سأله بانتوروتو إن كان لا يزال يحتفظ به، فرد ميسي بأن رفع ساق البنطال وأظهر الخيط المربوط في كاحله الأيسر، قائلاً: قل لها شكراً لأمك، لقد احتفظت به.ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه التميمة رفيقاً دائماً له ولنجوم في منتخب الأرجنتين أيضاً.ومع ان المادة الرابعة من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الدولي ، والتي يطبقها "فيفا" في جميع مسابقاته، تنص على عدم جواز ارتداء معدات أو إكسسوارات خطرة.لكن بما أن الأمر يتعلق بسوار من القماش أو الخيط، مثل "سوار السبع"، فيمكن استخدامه طالما رأى الحكم أنه لا يشكل أي خطر على أي من اللاعبين، وفقاً للصحيفة ذاتها.