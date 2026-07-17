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كابديفيلا يستنجد بترامب

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كابديفيلا يستنجد بترامب
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كرة القدم

2026-07-17 | 19:22
كابديفيلا يستنجد بترامب

رُفض طلبه للحصول على تصريح السفر الإلكتروني "ESTA"

وجّه خوان كابديفيلا، بطل كأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني، نداءً علنيًا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما رُفض طلبه للحصول على تصريح السفر الإلكتروني "ESTA"، ما يمنعه حاليًا من دخول الولايات المتّحدة وحضور نهائي المونديال.
وكان الظهير الأيسر السابق يخطّط للسفر إلى نيويورك برفقة أبنائه، من أجل متابعة المواجهة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين من المدرجات، والالتقاء بزملائه السابقين الذين تُوّج معهم باللقب العالمي في جنوب أفريقيا قبل 16 عامًا، إذ تلقّى كابديفيلا دعوة للحضور إلى جانب مجموعة من نجوم ذلك الجيل التاريخي.
ونشر اللاعب السابق رسالة عبر حساباته، أعلن فيها أنّ السلطات رفضت منحه التصريح اللازم، وطلب المساعدة من ترامب ومن الجهات الرياضيّة الإسبانيّة لإيجاد حلّ سريع قبل موعد المباراة. 
ولم يكشف كابديفيلا سبب رفض الطلب، مكتفيًا بالتعبير عن خيبة أمله، خصوصًا أنه كان يأمل مشاركة هذه اللحظة مع عائلته ورفاقه السابقين.
ويحتاج مواطنو الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة إلى موافقة "ESTA" قبل السفر إلى الولايات المتّحدة، ولا يضمن تقديم الطلب الحصول على الإذن بالدخول.

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