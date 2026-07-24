أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

يوم خاسر لنيمار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يوم خاسر لنيمار
A-
A+

كرة القدم

2026-07-24 | 18:30
يوم خاسر لنيمار

غادر البرازيلي نيمار بطولتَين للبوكر في اليوم نفسه، من دون الحصول على أي جائزة مالية

غادر البرازيلي نيمار بطولتَين للبوكر في اليوم نفسه، من دون الحصول على أي جائزة مالية، خلال مشاركته في منافسات "BSOP Winter" المقامة في مدينة ساو باولو.
وبدأ مهاجم سانتوس يومه باستكمال مشاركته في بطولة "Invitational"، التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 25 ألف ريال برازيلي، بعدما كان قد ضمن التأهّل إلى يومها الثاني. إلا أنّ مشواره انتهى قبل الوصول إلى المراكز التي تحصل على الجوائز.
وعقب خروجه، سجّل نيمار مباشرةً في بطولة "1-Day High Roller"، التي بلغت قيمة الاشتراك فيها 10 آلاف ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 1,600 يورو. لكنه ودّع هذه المسابقة أيضًا قبل دخول قائمة الفائزين.
وكان ديكسون أبريل، الذي خاض مواجهات مع نيمار خلال البطولة الثانية، قد واصل طريقه حتى أحرز اللقب في نهاية اليوم، فيما بلغت جائزته نحو 245 ألف ريال برازيلي، أي قرابة 39 ألف يورو.
وأقيمت البطولتان في مركز "WTC Sheraton"، ضمن سلسلة تمتد حتى 30 تموز - يوليو، فيما لم يحقق نيمار أي عائد مالي من مشاركته.
 

مقالات ذات صلة

الليدي مادونا تكشف أسراراً صادمة: خسرت ثروتها وتعرّضت لمؤامرة
2026-06-17

الليدي مادونا تكشف أسراراً صادمة: خسرت ثروتها وتعرّضت لمؤامرة

نائب لبناني: خسرنا الجنوب دعماً لإيران
2026-06-15

نائب لبناني: خسرنا الجنوب دعماً لإيران

ماريو باسيل يعلنها بكل جرأة : "كنت شجاع أكثر وخسرت جمهوري لهذا السبب"
2026-06-10

ماريو باسيل يعلنها بكل جرأة : "كنت شجاع أكثر وخسرت جمهوري لهذا السبب"

يوم خاسر لنيمار

رياضة

كرة القدم

نيمار

بوكر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مونديال قياسي ماليًّا
باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل

اقرأ ايضا في كرة القدم

إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21
18:32

إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21

فرضت كرة القدم الإسبانيّة حضورها بوصفها الأكثر نجاحًا في أبرز البطولات العالميّة والأوروبيّة خلال القرن الـ21

18:32

إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21

فرضت كرة القدم الإسبانيّة حضورها بوصفها الأكثر نجاحًا في أبرز البطولات العالميّة والأوروبيّة خلال القرن الـ21

مونديال قياسي ماليًّا
06:49

مونديال قياسي ماليًّا

حصد المنتخب الإسباني 50 مليون دولار بعد تتويجه بلقب كأس العالم

06:49

مونديال قياسي ماليًّا

حصد المنتخب الإسباني 50 مليون دولار بعد تتويجه بلقب كأس العالم

باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل
06:21

باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل

رفض الانشغال بنظريّات المؤامرة التي رافقت خسارة الأرجنتين

06:21

باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل

رفض الانشغال بنظريّات المؤامرة التي رافقت خسارة الأرجنتين

اخترنا لك
إسبانيا.. سيّدة القرن الـ21
18:32
مونديال قياسي ماليًّا
06:49
باريديس يعترف.. إسبانيا كانت أفضل
06:21
إصابة قوية تضرب دي يونغ
06:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026