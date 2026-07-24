يوم خاسر لنيمار

غادر البرازيلي بطولتَين للبوكر في نفسه، من دون الحصول على أي جائزة مالية، خلال مشاركته في منافسات "BSOP Winter" المقامة في مدينة .وبدأ مهاجم يومه باستكمال مشاركته في بطولة "Invitational"، التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 25 ألف برازيلي، بعدما كان قد ضمن التأهّل إلى يومها الثاني. إلا أنّ مشواره انتهى قبل الوصول إلى المراكز التي تحصل على الجوائز.وعقب خروجه، سجّل نيمار مباشرةً في بطولة "1-Day High Roller"، التي بلغت قيمة الاشتراك فيها 10 آلاف ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 1,600 . لكنه ودّع هذه المسابقة أيضًا قبل دخول قائمة الفائزين.وكان ديكسون أبريل، الذي خاض مواجهات مع نيمار خلال البطولة الثانية، قد واصل طريقه حتى أحرز اللقب في نهاية اليوم، فيما بلغت جائزته نحو 245 ألف ريال برازيلي، أي قرابة 39 ألف يورو.وأقيمت البطولتان في مركز "WTC Sheraton"، ضمن سلسلة تمتد حتى 30 - يوليو، فيما لم يحقق نيمار أي عائد من مشاركته.