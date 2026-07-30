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من السجن إلى الملاعب اليونانية

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من السجن إلى الملاعب اليونانية
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كرة القدم

2026-07-30 | 18:31
من السجن إلى الملاعب اليونانية

حصل رافا مير على إذن قضائي بالانتقال إلى اليونان بعد صدور حكم ابتدائي بسجنه 8 أعوام ونصف

حصل المهاجم الإسباني رافا مير على إذن قضائي بالانتقال للإقامة في اليونان، تمهيدًا لانضمامه إلى أريس سالونيك، بعد نحو شهر ونصف من صدور حكم ابتدائي بسجنه 8 أعوام ونصف العام في إسبانيا.
ووافقت محكمة فالنسيا على طلب اللاعب الانتقال إلى اليونان لمواصلة مسيرته، مع إلزامه بالمثول مرة كل شهر أمام القنصلية الإسبانية في سالونيك. 
ويأتي القرار فيما لا يزال الحكم الصادر بحقه غير نهائي، بعدما تقدّم فريقه القانوني باستئناف، ولذلك لم يبدأ تنفيذ عقوبة السجن حتى الآن.
وكان القضاء قد دان مير، في 15 حزيران - يونيو 2026، بالاعتداء الجنسي والتسبب بإصابة شابة، وقضى بسجنه 7 أعوام عن التهمة الأولى وعام ونصف العام عن الثانية، إضافة إلى دفع تعويض بقيمة 64 ألف يورو وفرض قيود على التواصل والاقتراب من الضحية، وينفي اللاعب الاتهامات ويتمسّك بأنّ العلاقة كانت بالتراضي.
وتزامن الإذن القضائي مع اتفاق مير وإشبيلية على فسخ العقد الذي كان يمتدّ حتّى حزيران - يونيو 2027، ليصبح اللاعب حرًّا في التوقيع مع أريس. 
وفي حال إخلاله بشرط الحضور الشهري، قد تتّخذ السلطات الإسبانية إجراءات قضائية لإعادته إلى البلاد.
 

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