من السجن إلى الملاعب اليونانية

حصل المهاجم الإسباني رافا مير على إذن قضائي بالانتقال للإقامة في ، تمهيدًا لانضمامه إلى أريس سالونيك، بعد نحو شهر ونصف من صدور حكم ابتدائي بسجنه 8 أعوام ونصف العام في .ووافقت محكمة فالنسيا على طلب اللاعب الانتقال إلى اليونان لمواصلة مسيرته، مع إلزامه بالمثول مرة كل شهر أمام القنصلية في سالونيك.ويأتي القرار فيما لا يزال الحكم الصادر بحقه غير نهائي، بعدما تقدّم فريقه القانوني باستئناف، ولذلك لم يبدأ تنفيذ عقوبة السجن حتى الآن.وكان قد دان مير، في 15 حزيران - 2026، بالاعتداء الجنسي والتسبب بإصابة شابة، وقضى بسجنه 7 أعوام عن التهمة الأولى وعام ونصف العام عن الثانية، إضافة إلى دفع تعويض بقيمة 64 ألف وفرض قيود على التواصل والاقتراب من ، وينفي اللاعب الاتهامات ويتمسّك بأنّ العلاقة كانت بالتراضي.وتزامن الإذن القضائي مع اتفاق مير وإشبيلية على فسخ الذي كان يمتدّ حتّى حزيران - يونيو 2027، ليصبح اللاعب حرًّا في التوقيع مع أريس.وفي حال إخلاله بشرط الحضور الشهري، قد تتّخذ السلطات الإسبانية إجراءات قضائية لإعادته إلى البلاد.