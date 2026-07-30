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صديقة مبابي تلاحق مروّجي الشائعات

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صديقة مبابي تلاحق مروّجي الشائعات
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كرة القدم

2026-07-30 | 18:43
صديقة مبابي تلاحق مروّجي الشائعات

أعلنت إستر إكسبوسيتو عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الجهات التي تنشر معلومات كاذبة ومسيئة عن حياتها الخاصّة

أعلنت الممثّلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الجهات التي تنشر معلومات كاذبة ومسيئة عن حياتها الخاصّة وعلاقتها بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد تصاعد الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونشرت إكسبوسيتو بيانًا عبر حسابها في "إنستغرام"، قالت فيه إنّ الصمت لم يعد ممكنًا أمام ما وصفته بـ"الأكاذيب العبثيّة"، مؤكّدة أنّ بعض المحتويات المتداولة تستند إلى صور مصطنعة بالذكاء الاصطناعي أو مواد جرى التلاعب بها لترويج روايات عن الخيانة والانفصال والخلافات الشخصيّة.
وأوضحت الممثّلة الإسبانيّة أنّ هذه المنشورات تجاوزت حدود الاهتمام الإعلامي، وأصبحت تمسّ كرامتها وسمعتها، مشيرة إلى أنّها ستستخدم الوسائل القانونيّة المتاحة ضدّ المسؤولين عن إنتاج المعلومات المضلّلة أو إعادة نشرها.
وجاء البيان بعد انتشار سلسلة من الادعاءات التي ربطت حياتها الخاصّة بأداء مبابي مع منتخب فرنسا، إلى جانب صور وقصص غير موثّقة عن وجود أزمة بينهما، ولم تكشف إكسبوسيتو عن أسماء الحسابات أو الجهات التي تعتزم ملاحقتها، كما لم تحدد طبيعة الإجراءات أو موعد بدئها.
وكان اسم إكسبوسيتو قد ارتبط بمبابي خلال الأشهر الماضية، بعد ظهورهما معًا في أكثر من مناسبة، وسط اهتمام واسع من الصحافة الفنية والرياضية.

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رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

إستر إكسبوسيتو

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