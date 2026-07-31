وفاة لاعبة مغربية خلال محاولة العبور إلى سبتة

توفيت فاتن بن عمر العزيزي خلال محاولتها الوصول سباحةً إلى مدينة سبتة

توفيت لاعبة المغربية فاتن بن عمر العزيزي، لاعبة فريق ، خلال محاولتها الوصول سباحةً إلى مدينة سبتة، في حادثة أثارت الحزن داخل الأوساط الرياضية في شمال المغرب.

وذكرت وسائل إعلام مغربيّة أنّ الحادثة وقعت يوم الخميس 30 - يوليو، بالتزامن مع موجة عبور جماعيّة انطلقت من منطقة الفنيدق باتجاه سبتة، وسط ظروف بحريّة وميدانيّة شديدة الخطورة، ولم تصدر، حتى الآن، تفاصيل رسمية كاملة بشأن ملابسات وفاة اللاعبة أو توقيت العثور عليها.

وجاءت وفاة العزيزي في وقت شهدت فيه المنطقة محاولات لعبور الحدود بحرًا، بعدما حاول مئات الأشخاص الوصول إلى سبتة سباحةً، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمفقودين، واستنفار السلطات على جانبَي الحدود.

وألقى رحيل العزيزي بظلاله على كرة القدم النسائية المغربية، التي فقدت لاعبةً شابةً في حادثة مؤلمة تجاوزت حدود الملاعب.