أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

وفاة لاعبة مغربية خلال محاولة العبور إلى سبتة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة لاعبة مغربية خلال محاولة العبور إلى سبتة
A-
A+

كرة القدم

2026-07-31 | 17:33
وفاة لاعبة مغربية خلال محاولة العبور إلى سبتة

توفيت فاتن بن عمر العزيزي خلال محاولتها الوصول سباحةً إلى مدينة سبتة

توفيت لاعبة كرة القدم المغربية فاتن بن عمر العزيزي، لاعبة فريق المغرب أتلتيك طنجة، خلال محاولتها الوصول سباحةً إلى مدينة سبتة، في حادثة أثارت الحزن داخل الأوساط الرياضية في شمال المغرب.
وذكرت وسائل إعلام مغربيّة أنّ الحادثة وقعت يوم الخميس 30 تموز - يوليو، بالتزامن مع موجة عبور جماعيّة انطلقت من منطقة الفنيدق باتجاه سبتة، وسط ظروف بحريّة وميدانيّة شديدة الخطورة، ولم تصدر، حتى الآن، تفاصيل رسمية كاملة بشأن ملابسات وفاة اللاعبة أو توقيت العثور عليها.
وجاءت وفاة العزيزي في وقت شهدت فيه المنطقة محاولات واسعة لعبور الحدود بحرًا، بعدما حاول مئات الأشخاص الوصول إلى سبتة سباحةً، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمفقودين، واستنفار السلطات على جانبَي الحدود.
وألقى رحيل العزيزي بظلاله على كرة القدم النسائية المغربية، التي فقدت لاعبةً شابةً في حادثة مؤلمة تجاوزت حدود الملاعب.

مقالات ذات صلة

أ ف ب: قوات الأمن المغربية توقف نحو 30 شخصا خلال مواجهات قرب الحدود مع جيب سبتة الإسباني
04:56

أ ف ب: قوات الأمن المغربية توقف نحو 30 شخصا خلال مواجهات قرب الحدود مع جيب سبتة الإسباني

وفاة المغربي عبد الرحيم فقير في ايطاليا خلال تدخل أمني في إيطاليا تثير موجة غضب
2026-07-21
Play

وفاة المغربي عبد الرحيم فقير في ايطاليا خلال تدخل أمني في إيطاليا تثير موجة غضب

بالفيديو - مواجهات في شوارع سبتة بين المهاجرين والسكان
09:52

بالفيديو - مواجهات في شوارع سبتة بين المهاجرين والسكان

وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب
2026-07-28

وفاة اللاعب المغربي سامي سعيد عن 18 عامًا.. نادي ترينتو ينعى نجمه الشاب

وفاة لاعبة مغربية خلال محاولة العبور إلى سبتة

رياضة

كرة القدم

فاتن بن عمر العزيزي

المغرب أتلتيك طنجة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميلان يودّع قائده الخالد
ميندي يبيع كأس العالم

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - انهيار جليدي يضرب بعثة دولية
17:44

فيديو - انهيار جليدي يضرب بعثة دولية

انتشلت فرق الإنقاذ في باكستان جثامين 3 متسلّقين، فيما حدّدت موقع جثمان رابع، بعد انهيار جليدي

17:44

فيديو - انهيار جليدي يضرب بعثة دولية

انتشلت فرق الإنقاذ في باكستان جثامين 3 متسلّقين، فيما حدّدت موقع جثمان رابع، بعد انهيار جليدي

كوكوريّا يُعير ذهبيّته لساعي البريد
17:38

كوكوريّا يُعير ذهبيّته لساعي البريد

ظهر غاري، إلى جانب اللاعب الإسباني واضعًا ميداليّة بطل العالم حول عنقه

17:38

كوكوريّا يُعير ذهبيّته لساعي البريد

ظهر غاري، إلى جانب اللاعب الإسباني واضعًا ميداليّة بطل العالم حول عنقه

فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني
17:36

فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني

تحوّل عطل بسيط في سيارة ماتيوس كونيا إلى دعاية مجانية لمحلّ قطع سيارات في البرازيل

17:36

فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني

تحوّل عطل بسيط في سيارة ماتيوس كونيا إلى دعاية مجانية لمحلّ قطع سيارات في البرازيل

اخترنا لك
فيديو - انهيار جليدي يضرب بعثة دولية
17:44
كوكوريّا يُعير ذهبيّته لساعي البريد
17:38
فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني
17:36
ميلان يودّع قائده الخالد
06:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026