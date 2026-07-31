فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني

Matheus Cunha, jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United, fazendo divulgação de uma loja de peças de carro após o mecânico consertar seu automóvel e não cobrar pelo serviço.😂😂



📽️Instagram/cunha pic.twitter.com/yGU8c4Svuf — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 30, 2026

تحوّل عطل بسيط في سيارة ماتيوس كونيا إلى دعاية مجانية لمحلّ قطع سيارات في ، بعدما ردّ نجم الجميل لميكانيكي رفض تقاضي بدل إصلاح مركبته.وكان لاعب يقضي إجازته في البرازيل عندما تعطّلت سيارته في مدينة ريتا، قبل أن يتدخّل ميكانيكي يُدعى دينيلسون ويساعده .وعقب إنجاز العمل، حاول المهاجم البرازيلي دفع كلفة الإصلاح، لكنّ الميكانيكي رفض المال، معتبرًا أنّ اللاعب منحه الكثير من الفرح من خلال .وأمام إصراره على عدم تقاضي أي مبلغ، قرّر كونيا ردّ الجميل بطريقته، فصوّر مقطعًا عرّف فيه بالمحلّ وروّج لخدماته أمام ملايين المتابعين عبر .وأثمر موقف الميكانيكي عن دعاية للمحل، إذ وضع كونيا اسمه وخدماته أمام قاعدة جماهيرية كبيرة، ما حوّل خدمةً رفض صاحبها تقاضي ثمنها إلى حملة ترويجية مجانية.