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فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني

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فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني
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كرة القدم

2026-07-31 | 17:36
فيديو - ميكانيكي يرفض المال... وكونيا يردّ بإعلان مجاني

تحوّل عطل بسيط في سيارة ماتيوس كونيا إلى دعاية مجانية لمحلّ قطع سيارات في البرازيل

تحوّل عطل بسيط في سيارة ماتيوس كونيا إلى دعاية مجانية لمحلّ قطع سيارات في البرازيل، بعدما ردّ نجم مانشستر يونايتد الجميل لميكانيكي رفض تقاضي بدل إصلاح مركبته.
وكان لاعب مانشستر يونايتد يقضي إجازته في البرازيل عندما تعطّلت سيارته في مدينة سانتا ريتا، قبل أن يتدخّل ميكانيكي يُدعى دينيلسون ويساعده على الطريق.
وعقب إنجاز العمل، حاول المهاجم البرازيلي دفع كلفة الإصلاح، لكنّ الميكانيكي رفض المال، معتبرًا أنّ اللاعب منحه الكثير من الفرح من خلال كرة القدم.
وأمام إصراره على عدم تقاضي أي مبلغ، قرّر كونيا ردّ الجميل بطريقته، فصوّر مقطعًا عرّف فيه بالمحلّ وروّج لخدماته أمام ملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثمر موقف الميكانيكي عن دعاية واسعة للمحل، إذ وضع كونيا اسمه وخدماته أمام قاعدة جماهيرية كبيرة، ما حوّل خدمةً رفض صاحبها تقاضي ثمنها إلى حملة ترويجية مجانية.
 
 

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