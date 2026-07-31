كوكوريّا يُعير ذهبيّته لساعي البريد

ظهر غاري، إلى جانب اللاعب الإسباني واضعًا ميداليّة بطل حول عنقه

منح الإسباني مارك كوكوريّا ساعي البريد المسؤول عن توصيل الرسائل إلى منزله في مدينة هورشام فرصةً استثنائية لارتداء ميداليته الذهبية، التي حصل عليها بعد تتويج منتخب بلاده بكأس .

وظهر ساعي البريد، ويدعى غاري، إلى جانب اللاعب الإسباني خلال جولته المعتادة لتوزيع الرسائل، واضعًا بطل العالم حول عنقه، بعدما سمح له اللاعب الإسباني بارتدائها والتقاط صورة تذكارية بها.

ويُعدّ كوكوريّا من الوجوه المعروفة في هورشام، حيث يقيم منذ سنوات ونسج علاقة جيّدة مع ، فيما سبق لغاري أن أشار إلى أنّه يتولى إيصال البريد إلى اللاعب.

وكان الظهير الإسباني قد أسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، عقب الفوز على بهدف دون رد في المباراة النهائية، كما شارك في جميع دقائق مشوار خلال البطولة.

وجاءت الصورة بعد أقل من أسبوعين على التتويج، لتنقل من احتفالات المونديال إلى جولة بريدية عادية في شوارع هورشام.