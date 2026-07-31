كوكوريّا يُعير ذهبيّته لساعي البريد

منح الإسباني مارك كوكوريّا ساعي البريد المسؤول عن توصيل الرسائل إلى منزله في مدينة هورشام البريطانية
فرصةً استثنائية لارتداء ميداليته الذهبية، التي حصل عليها بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم
.
وظهر ساعي البريد، ويدعى غاري، إلى جانب اللاعب الإسباني خلال جولته المعتادة لتوزيع الرسائل، واضعًا ميدالية
بطل العالم حول عنقه، بعدما سمح له اللاعب الإسباني بارتدائها والتقاط صورة تذكارية بها.
ويُعدّ كوكوريّا من الوجوه المعروفة في هورشام، حيث يقيم منذ سنوات ونسج علاقة جيّدة مع المجتمع المحلي
، فيما سبق لغاري أن أشار إلى أنّه يتولى إيصال البريد إلى منزل
اللاعب.
وكان الظهير الإسباني قد أسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، عقب الفوز على الأرجنتين
بهدف دون رد في المباراة النهائية، كما شارك في جميع دقائق مشوار إسبانيا
خلال البطولة.
وجاءت الصورة بعد أقل من أسبوعين على التتويج، لتنقل الميدالية الذهبية
من احتفالات المونديال إلى جولة بريدية عادية في شوارع هورشام.