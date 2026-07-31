فيديو - انهيار جليدي يضرب بعثة دولية

انتشلت فرق الإنقاذ في باكستان جثامين 3 متسلّقين، فيما حدّدت موقع جثمان رابع، بعد انهيار جليدي



فُقد أثر 10 متسلّقين عقب انهيار جليدي على جبل برود بيك، بينهم النيبالي الشهير نيرمال بورجا، بطل وثائقي "14 قمة: لا شيء مستحيل"، قبل أن تنتشل فرق الإنقاذ 3 جثامين وتحدّد موقع جثمان رابع.

ووقع الانهيار يوم الخميس الماضي، خلال صعود المجموعة في منطقة مرتفعة من الجبل الواقع ضمن سلسلة كاراكورام في إقليم غلغت بلتستان شمالي باكستان، وتشارك مروحيتان تابعتان للجيش في عمليات البحث، التي تعرقلت بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة التضاريس.

وشملت قائمة الضحايا الذين جرى التعرف إليهم المتسلّق النيبالي بور بهادور غورونغ، والعُمانية نذيرة الحارثي، والأميركية مالوري غايس، بينما لا تزال عمليات البحث متواصلة عن بقية أفراد البعثة.

وكان المتسلّق النيبالي الشهير نيرمال بورجا يقود المجموعة، التي ضمّت متسلّقين من نيبال وعُمان والولايات المتّحدة وباكستان والصين.

ويبلغ ارتفاع برود بيك 8,047 أمتار، ويحتل المرتبة 12 بين أعلى قمم ، فيما أعلنت فرق الإنقاذ استئناف عمليات البحث مع تحسّن الأحوال الجوية.