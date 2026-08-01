فيديو - ليلة زرقاء في مئوية نابولي

🇮🇹🩵 Napoli fans celebrated the club’s 100th anniversary! ♾️⏳ pic.twitter.com/xBFdBf9wtY — Ultras Clips (@ultras_clips) July 31, 2026

مئات من مشجّعي نابولي، مساء أمس، بالذكرى المئوية لتأسيس النادي، بعدما امتلأت شوارع المدينة بالأعلام الزرقاء والأهازيج والألعاب النارية، في عكس العلاقة الاستثنائية التي تجمع الفريق بجماهيره ومدينة نابولي.وتجمّع في عدد من الساحات والشوارع عشية الأول من آب، التاريخ الذي يعتمده النادي لذكرى تأسيسه عام 1926، مرتدين قمصان الفريق ورافعين صوره وشعاراته، بينما دوّت الهتافات التي تستعيد محطات من تاريخ النادي ونجومه السابقين، وفي مقدّمهم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.وتحوّلت المناسبة إلى استعراض جماهيري لذاكرة النادي، من بداياته المحلّيّة إلى تحوّله رمزًا رياضيًّا وثقافيًّا يتجاوز حدود الإيطاليّة.وجاءت الاحتفالات الشعبية قبل انطلاق البرنامج الرسمي للمئوية، الذي أعدّه نابولي بالتعاون مع إقليم كامبانيا وبلدية المدينة، والذي ينطلق من كاريتا، مع قرع أجراس 100 كنيسة وإطلاق دخان أزرق، ثم تتوجّه مسيرة جماهيرية نحو ساحة بليبيشيتو، حيث تُقام عروض تجمع الرياضة والفن والموسيقى والثقافة.وأكد النادي أن المناسبة لن تقتصر على يوم واحد، بل ستتواصل خلال موسم 2026-2027 عبر سلسلة فعاليّات داخل إيطاليا وخارجها، بمشاركة جماهير نابولي وعدد من أساطيره، احتفاءً بمئة عام من التاريخ والهوية والانتماء.