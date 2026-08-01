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فيديو - ليلة زرقاء في مئوية نابولي

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فيديو - ليلة زرقاء في مئوية نابولي
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كرة القدم

2026-08-01 | 05:13
فيديو - ليلة زرقاء في مئوية نابولي

امتلأت شوارع المدينة بالأعلام الزرقاء والأهازيج والألعاب النارية

احتفل مئات من مشجّعي نابولي، مساء أمس، بالذكرى المئوية لتأسيس النادي، بعدما امتلأت شوارع المدينة بالأعلام الزرقاء والأهازيج والألعاب النارية، في مشهد عكس العلاقة الاستثنائية التي تجمع الفريق بجماهيره ومدينة نابولي.
وتجمّع الأنصار في عدد من الساحات والشوارع عشية الأول من آب، التاريخ الذي يعتمده النادي لذكرى تأسيسه عام 1926، مرتدين قمصان الفريق ورافعين صوره وشعاراته، بينما دوّت الهتافات التي تستعيد محطات من تاريخ النادي ونجومه السابقين، وفي مقدّمهم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.
وتحوّلت المناسبة إلى استعراض جماهيري لذاكرة النادي، من بداياته المحلّيّة إلى تحوّله رمزًا رياضيًّا وثقافيًّا يتجاوز حدود كرة القدم الإيطاليّة.
وجاءت الاحتفالات الشعبية قبل انطلاق البرنامج الرسمي للمئوية، الذي أعدّه نابولي بالتعاون مع إقليم كامبانيا وبلدية المدينة، والذي ينطلق من ساحة كاريتا، مع قرع أجراس 100 كنيسة وإطلاق دخان أزرق، ثم تتوجّه مسيرة جماهيرية نحو ساحة بليبيشيتو، حيث تُقام عروض تجمع الرياضة والفن والموسيقى والثقافة.
وأكد النادي أن المناسبة لن تقتصر على يوم واحد، بل ستتواصل خلال موسم 2026-2027 عبر سلسلة فعاليّات داخل إيطاليا وخارجها، بمشاركة جماهير نابولي وعدد من أساطيره، احتفاءً بمئة عام من التاريخ والهوية والانتماء.
 
 

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