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فيديو - ليفاندوفسكي يفتتح مشواره في الدوري الأميركي بثنائية

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فيديو - ليفاندوفسكي يفتتح مشواره في الدوري الأميركي بثنائية
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كرة القدم

2026-08-02 | 05:41
فيديو - ليفاندوفسكي يفتتح مشواره في الدوري الأميركي بثنائية

سجّل هدفي الفوز على شارلوت

افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ظهوره الأول أمام جماهير شيكاغو فاير بأفضل طريقة، بعدما سجّل هدفي الفوز على شارلوت (2-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.
وتقدّم شارلوت أوّلًا عبر بيب بيل في الدقيقة 18، لكنّ ردّ ليفاندوفسكي جاء بعد 93 ثانية فقط، عندما تسلّم الكرة عند مشارف منطقة الجزاء وسدّدها في الشباك، مسجّلًا أوّل أهدافه في الدوري الأميركي.
وفي الدقيقة 68، عاد المهاجم البالغ 37 عامًا ليحسم المباراة، بعدما أنهى هجمة جماعية تجاوزت 25 تمريرة، بتسديدة ساقطة تخطّت الحارس كريستيان كاهلينا واستقرّت في الزاوية البعيدة.
وأصبح ليفاندوفسكي رابع لاعب في تاريخ شيكاغو فاير يسجّل أكثر من هدف في مباراته الأولى على أرض الفريق، بعد فرانك كلوباس وأندي هيرون وتوماش فرانكوفسكي.
وكان قائد بولندا السابق قد خاض ظهوره الأول بقميص شيكاغو خارج أرضه أمام إنتر ميامي في 22 تموز - يونيو، خلال خسارة فريقه (2-3)، قبل أن يفتتح رصيده التهديفي على ملعب "سولجر فيلد" أمام 32,183 متفرجًا.
ورفع الفوز رصيد شيكاغو فاير إلى 29 نقطة، فيما منح ليفاندوفسكي فريقه انتصارًا ثمينًا في أول مباراة يخوضها أمام جماهيره الجديدة.
 
 
 

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