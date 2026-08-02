فيديو - ليفاندوفسكي يفتتح مشواره في الدوري الأميركي بثنائية

A home debut brace✌️



Robert Lewandowski's first match in Chicago is one to remember. pic.twitter.com/CXARnjEilz — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ظهوره الأول أمام جماهير شيكاغو فاير بأفضل طريقة، بعدما سجّل هدفي الفوز على شارلوت (2-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الأميركي .وتقدّم شارلوت أوّلًا عبر بيب بيل في الدقيقة 18، لكنّ ردّ ليفاندوفسكي جاء بعد 93 ثانية فقط، عندما تسلّم عند مشارف منطقة الجزاء وسدّدها في الشباك، مسجّلًا أوّل أهدافه في الدوري الأميركي.وفي الدقيقة 68، عاد المهاجم البالغ 37 عامًا ليحسم المباراة، بعدما أنهى هجمة جماعية تجاوزت 25 تمريرة، بتسديدة ساقطة تخطّت الحارس كريستيان كاهلينا واستقرّت في الزاوية البعيدة.وأصبح ليفاندوفسكي رابع لاعب في تاريخ شيكاغو فاير يسجّل أكثر من هدف في مباراته الأولى على أرض الفريق، بعد فرانك كلوباس وأندي هيرون وتوماش فرانكوفسكي.وكان قائد بولندا السابق قد خاض ظهوره الأول بقميص شيكاغو خارج أرضه أمام في 22 - ، خلال خسارة فريقه (2-3)، قبل أن يفتتح رصيده التهديفي على ملعب "سولجر فيلد" أمام 32,183 متفرجًا.ورفع الفوز رصيد شيكاغو فاير إلى 29 نقطة، فيما منح ليفاندوفسكي فريقه انتصارًا ثمينًا في أول مباراة يخوضها أمام جماهيره الجديدة.