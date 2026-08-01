فيديو - من هولندا إلى إنجلترا بالدراجة من أجل مباراة ودّيّة

An NAC Breda fan cycled all the way from The Netherlands to Bolton for their pre season friendly with The Wanderers today… 😲👏



The Dutch side have sold 3000+ tickets for the game, fair play to them. 👏 pic.twitter.com/WfzKe9Huvc — Football Away Days (@FBAwayDays) August 1, 2026

خطف أحد مشجّعي ناك الأنظار قبل المباراة الودّيّة لفريقه أمام واندررز، بعدما قطع الرحلة من إلى مدينة بولتون الإنجليزيّة على دراجته الهوائيّة، من أجل حضور المواجهة من المدرّجات.ووصل المشجّع إلى محيط ملعب "تافشيت كوميونيتي"، يوم أمس، مرتديًا ألوان ، بعد رحلة طويلة عكست ارتباطه بفريقه واستعداده لاجتياز الحدود لمساندته خلال فترة للموسم الجديد.ولم يكن المشجّع وحيدًا في رحلته إلى ، إذ حصل ناك بريدا على أكثر من 3 آلاف تذكرة للمباراة، ليشكّلوا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا في مواجهة تحضيرية خارج بلادهم.وانتهت المباراة بفوز بولتون واندررز (1-0)، في آخر اختبار تحضيري للفريق الإنجليزي قبل انطلاق موسم 2026-2027.وأعاد الحضور الهولندي الكبير تسليط الضوء على جماهير ناك بريدا، المعروفة بمرافقة فريقها بأعداد لافتة، غير أنّ رحلة المشجّع على الدراجة من هولندا إلى بولتون منحت المباراة قصّتها الأبرز، وخطفت الاهتمام قبل انطلاقها، في جسّد جانبًا مختلفًا من شغف الجماهير ووفائها لأنديتها.