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فيديو - من هولندا إلى إنجلترا بالدراجة من أجل مباراة ودّيّة

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فيديو - من هولندا إلى إنجلترا بالدراجة من أجل مباراة ودّيّة
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كرة القدم

2026-08-01 | 17:52
فيديو - من هولندا إلى إنجلترا بالدراجة من أجل مباراة ودّيّة

خطف أحد مشجّعي ناك بريدا الأنظار، بعدما قطع الرحلة من هولندا إلى مدينة بولتون الإنجليزية على درّاجته الهوائيّة

خطف أحد مشجّعي ناك بريدا الأنظار قبل المباراة الودّيّة لفريقه أمام بولتون واندررز، بعدما قطع الرحلة من هولندا إلى مدينة بولتون الإنجليزيّة على دراجته الهوائيّة، من أجل حضور المواجهة من المدرّجات.
ووصل المشجّع إلى محيط ملعب "تافشيت كوميونيتي"، يوم أمس، مرتديًا ألوان النادي الهولندي، بعد رحلة طويلة عكست ارتباطه بفريقه واستعداده لاجتياز الحدود لمساندته خلال فترة التحضير للموسم الجديد. 
ولم يكن المشجّع الهولندي وحيدًا في رحلته إلى إنجلترا، إذ حصل أنصار ناك بريدا على أكثر من 3 آلاف تذكرة للمباراة، ليشكّلوا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا في مواجهة تحضيرية خارج بلادهم.
وانتهت المباراة بفوز بولتون واندررز (1-0)، في آخر اختبار تحضيري للفريق الإنجليزي قبل انطلاق موسم 2026-2027.
وأعاد الحضور الهولندي الكبير تسليط الضوء على جماهير ناك بريدا، المعروفة بمرافقة فريقها بأعداد لافتة، غير أنّ رحلة المشجّع على الدراجة من هولندا إلى بولتون منحت المباراة قصّتها الأبرز، وخطفت الاهتمام قبل انطلاقها، في مشهد جسّد جانبًا مختلفًا من شغف الجماهير ووفائها لأنديتها.
 
 

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رياضة

كرة القدم

بولتون واندررز

ناك بريدا

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