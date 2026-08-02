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نجل أسطورة الموسيقى إلى ميونيخ 1860

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نجل أسطورة الموسيقى إلى ميونيخ 1860
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كرة القدم

2026-08-02 | 19:32
نجل أسطورة الموسيقى إلى ميونيخ 1860

انضم ماتيو كولينز، نجل أسطورة الموسيقى البريطانية فيل كولينز، إلى صفوف ميونيخ 1860 الألماني

انضم ماتيو كولينز، نجل أسطورة الموسيقى البريطانية فيل كولينز، إلى صفوف ميونيخ 1860 الألماني، بعدما وقّع لاعب الوسط عقدًا لمدّة عام واحد يمتدّ حتّى صيف 2027.
وأعلن النادي تعاقده مع اللاعب البالغ 21 عامًا، عقب مشاركته في فترة اختبار نجح خلالها في إقناع الجهاز الفني بقدراته، لينضم إلى الفريق الأول الذي ينافس في دوري المنطقة، الدرجة الرابعة في كرة القدم الألمانية.
ووُلد كولينز في سويسرا، ويحمل الجنسيتين السويسرية والإنجليزية، وسبق له المرور بأكاديميتَي أستوريا فالدورف وهانوفر 96، قبل انتقاله إلى النمسا، حيث لعب مع فاسكر إنسبروك ثم أوستريا سالزبورغ.
وشارك لاعب الوسط في أربع مباريات بالدوري النمساوي للدرجة الثانية خلال موسم 2025-2026، قبل مغادرة سالزبورغ والانضمام إلى ميونيخ 1860 في صفقة انتقال حر.
ويحمل النادي الألماني تاريخًا بارزًا، إذ سبق له التتويج بلقب الدوري الألماني موسم 1965-1966 وكأس ألمانيا مرتين، لكنّه ينافس حاليًا في الدرجة الرابعة بعد هبوطه من الدرجة الثالثة لأسباب مرتبطة بالترخيص.
ويأمل كولينز تثبيت مكانه مع الفريق، وكتابة مسيرته الرياضية بعيدًا عن شهرة والده الفنّيّة.
 

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كرة القدم

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