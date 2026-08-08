صورة - كوليبالي يستيقظ على مفاجأة صادمة

استيقظ عبدول كريم
كوليبالي، مدافع فيردر بريمن
الألماني، على مفاجأة غير متوقعة صباح
الجمعة، بعدما اكتشف سرقة العجلات الأربع لسيارته وتركها من دون إطارات قبل توجهه إلى تدريبات فريقه.
ونشر المدافع البالغ 19 عامًا صورة لسيارته عبر حسابه على "سناب شات
"، وعلّق بسخرية: "كنت أريد فقط الذهاب إلى التدريب، مرفقًا عبارته بثلاثة رموز للتصفيق. وأكد اللاعب الواقعة لصحيفة "بيلد
" الألمانية
، لكنه لم يرغب في الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأنها.
ولم تمنعه الحادثة من الوصول إلى الحصة التدريبية في موعدها، بعدما تدخّل زميله في الفريق سليم موسى
، واصطحبه معه إلى مقرّ النادي.
وتأتي الحادثة في وقت يشهد فيه مستقبل كوليبالي الكثير من الاهتمام، إذ يسعى المدافع الشاب إلى خوض تجربة جديدة
هذا الصيف بعد موسم لافت مع فيردر بريمن، فيما تبلغ قيمته السوقية نحو 28 مليون يورو
.