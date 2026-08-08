أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

صورة - كوليبالي يستيقظ على مفاجأة صادمة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صورة - كوليبالي يستيقظ على مفاجأة صادمة
A-
A+

كرة القدم

2026-08-08 | 19:00
صورة - كوليبالي يستيقظ على مفاجأة صادمة

اكتشف سرقة العجلات الأربع لسيارته وتركها من دون إطارات

استيقظ عبدول كريم كوليبالي، مدافع فيردر بريمن الألماني، على مفاجأة غير متوقعة صباح الجمعة، بعدما اكتشف سرقة العجلات الأربع لسيارته وتركها من دون إطارات قبل توجهه إلى تدريبات فريقه.
ونشر المدافع البالغ 19 عامًا صورة لسيارته عبر حسابه على "سناب شات"، وعلّق بسخرية: "كنت أريد فقط الذهاب إلى التدريب، مرفقًا عبارته بثلاثة رموز للتصفيق. وأكد اللاعب الواقعة لصحيفة "بيلد" الألمانية، لكنه لم يرغب في الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأنها.
ولم تمنعه الحادثة من الوصول إلى الحصة التدريبية في موعدها، بعدما تدخّل زميله في الفريق سليم موسى، واصطحبه معه إلى مقرّ النادي.
وتأتي الحادثة في وقت يشهد فيه مستقبل كوليبالي الكثير من الاهتمام، إذ يسعى المدافع الشاب إلى خوض تجربة جديدة هذا الصيف بعد موسم لافت مع فيردر بريمن، فيما تبلغ قيمته السوقية نحو 28 مليون يورو
 
 

مقالات ذات صلة

مفاجأة صادمة داخل حافلة ساو باولو
2026-08-11

مفاجأة صادمة داخل حافلة ساو باولو

محمد اسكندر برد مفاجئ بعد تمزيق صوره في سوريا والغاء حفله
2026-07-21

محمد اسكندر برد مفاجئ بعد تمزيق صوره في سوريا والغاء حفله

عمر مرموش يفاجئ جمهوره بصور زفافه على جيلان الجباس
2026-08-12

عمر مرموش يفاجئ جمهوره بصور زفافه على جيلان الجباس

مستر بيست يفاجئ الملايين بصور زفافه من ثيا بويسن
2026-07-22

مستر بيست يفاجئ الملايين بصور زفافه من ثيا بويسن

صورة - كوليبالي يستيقظ على مفاجأة صادمة

رياضة

كرة القدم

عبدول كريم كوليبالي

فيردر بريمن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي يفقد والده
نجل زيدان يبدأ تجربته مع ريد ستار

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

اخترنا لك
فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04
أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12
فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12
فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!
2026-08-12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026