صورة - كوليبالي يستيقظ على مفاجأة صادمة

استيقظ عبدول كوليبالي، مدافع الألماني، على مفاجأة غير متوقعة الجمعة، بعدما اكتشف سرقة العجلات الأربع لسيارته وتركها من دون إطارات قبل توجهه إلى تدريبات فريقه.ونشر المدافع البالغ 19 عامًا صورة لسيارته عبر حسابه على " "، وعلّق بسخرية: "كنت أريد فقط الذهاب إلى التدريب، مرفقًا عبارته بثلاثة رموز للتصفيق. وأكد اللاعب الواقعة لصحيفة " " ، لكنه لم يرغب في الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأنها.ولم تمنعه الحادثة من الوصول إلى الحصة التدريبية في موعدها، بعدما تدخّل زميله في الفريق سليم ، واصطحبه معه إلى مقرّ النادي.وتأتي الحادثة في وقت يشهد فيه مستقبل كوليبالي الكثير من الاهتمام، إذ يسعى المدافع الشاب إلى خوض تجربة هذا الصيف بعد موسم لافت مع فيردر بريمن، فيما تبلغ قيمته السوقية نحو 28 مليون .