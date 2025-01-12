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أنس جابر: ما يقتلني هو الظلم الذي نعيشه في هذا العالم

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أنس جابر: ما يقتلني هو الظلم الذي نعيشه في هذا العالم
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التنس

2025-01-12 | 04:40
أنس جابر: ما يقتلني هو الظلم الذي نعيشه في هذا العالم

استفادت اللاعبة التونسية من مشاركتها في دورة أستراليا المفتوحة للتنس

استفادت اللاعبة التونسية أنس جابر من مشاركتها في دورة أستراليا المفتوحة للتنس ، كي توجه رسالة الى العالم من أجل السلام.
وتبدأ جابر مشوارها في دورة أستراليا المفتوحة، أولى دورات التنس الأربعة الكبرى، بلقاء الأوكرانية أنهيلينا كالينينا في الدور الأول.
وقالت جابر، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية "الشيء المهم هو التحدث لمحاولة إيجاد السلام بطريقة ما، ورفع صوتي، وأيضا مساعدة الأطفال والأسر، الذين يعانون كل يوم".
وتابعت "كيف يمكننا أن نعيش في عالم مثل هذا؟ ما يحدث في العالم لا معنى له حتى بالنسبة لي، إنه أمر فظيع حقا .. يموت الأطفال في كل مكان، سواء في غزة أو أوكرانيا أو بلدان أخرى، ونحن الآن في الشتاء، وفي الواقع يتجمد الأطفال حتى الموت بسبب ذلك، وهو أمر غير إنساني بالنسبة لي".
واختتمت جابر، وهي سفيرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "أكثر ما يقتلني هو الظلم الذي نعيشه في هذا العالم، ما الفائدة من لعب التنس إذا مات الأبرياء؟".




أنس جابر: ما يقتلني هو الظلم الذي نعيشه في هذا العالم

رياضة

التنس

أنس جابر

دورة أستراليا المفتوحة للتنس

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