سينر وديوكوفيتش يغيبان عن مونتريال

تلقّت دورة للأساتذة ضربة قوية، بعدما أعلن منظّموها انسحاب سينر وديوكوفيتش

تلقّت دورة للأساتذة ضربة قوية، بعدما أعلن منظّموها انسحاب يانيك سينر والصربي ديوكوفيتش من النسخة المقرّرة بين 2 و13 آب - المقبل، ضمن التحضيرات لبطولة أميركا المفتوحة.

وأوضح سينر، المصنّف الأوّل عالميًّا، أنّ القرار اتُّخذ بعد دراسة جميع العوامل مع فريقه، مؤكدًا أنّ الأولوية في المرحلة الحالية للحفاظ على صحته، رغم خيبة أمله لعدم المشاركة في إحدى أبرز دورات الألف نقطة. ولم يكشف الإعلان الرسمي عن سبب تفصيلي لانسحاب ديوكوفيتش.

ويأتي غياب النجمَين بعد أسابيع قليلة من مواجهتهما في نصف نهائي بطولة ، حين حسم سينر اللقاء بثلاث مجموعات، قبل أن يتوّج باللقب للمرة الثانية تواليًا ويرفع رصيده إلى 5 ألقاب في البطولات الكبرى.

كما سبق للإسباني أن انسحب من بسبب إصابة في المعصم، ما يحرم مونتريال 3 من أبرز نجوم اللعبة.

وبذلك، يُنتظر أن يصبح الألماني ألكسندر زفيريف والكندي أوجيه ألياسيم المصنّفَين الأوّل والثاني في البطولة.