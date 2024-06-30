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وفاة كاتبة سورية شهيرة تصدم الوسط الفني ونادين الراسي تنعاها بتأثر
وفاة كاتبة سورية شهيرة تصدم الوسط الفني ونادين الراسي تنعاها بتأثر
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وفاة كاتبة سورية شهيرة تصدم الوسط الفني ونادين الراسي تنعاها بتأثر

فن

2024-06-30 | 06:46
وفاة كاتبة سورية شهيرة تصدم الوسط الفني ونادين الراسي تنعاها بتأثر
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Aljadeed
وفاة كاتبة سورية شهيرة تصدم الوسط الفني ونادين الراسي تنعاها بتأثر

فجع الوسط الفني السوري والعربي بوفاة الكاتبة السورية جيهان علي جان، التي فارقت الحياة عقب انتهائها من تصوير مسلسلها "قلب أسود"، وفق ما أعلنته شركة "أونلاين برودكشن"، وسط حالة من الصدمة بين الجمهور.

وفي التفاصيل، نَعت شركة "أونلاين برودكشن" الكاتبة الراحلة في منشور على حسابها عبر "إنستغرام"، قالت فيه: "تبلّغنا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الكاتبة الخلوقة المأسوف على شبابها جيهان علي جان، كاتبة مسلسل "قلب أسود".. فارقتنا فجأة وهي بعمر الورد فور إنتهاء تصوير مسلسلها.. إطمأنّت جيهان الى أنّ النّصّ الذي عملت بجد ومثابرة لإنجازه قد أبصر النور، قبل أن تغادرنا بغفلة الى دنيا الحقّ".
وأضافت الشركة في منشورها: "تتقدّم شركة أونلاين برودكشن باسم رئيس مجلس إدارتها زياد الشويري وكافة العاملين فيها، وباسم نجوم المسلسل باسم ياخور، نادين الراسي، كارلوس عازار، جيني إسبر، نادين تحسين بك، دوري سمراني وجميع الممثلين، كما باسم المخرج دافيد أوريان وكل فريق العمل، بأحر التعازي من عائلتها الكريمة، من أصدقائها ومحبّيها وزملائها في الوسط الدراميّ السوريّ".
وختمت الشركة كلامها بالقول: "حزننا كبير وحسرتنا أنّ جيهان لم يتسنّ لها مشاهدة عملها الأول، لكنّنا واثقون أنّ فقيدتنا الغالية ستُتابع من حيث هي نجاحات "قلب أسود" بفخر وإعتزاز، رحمها الله وأسكنها فسيح جنّاته".
ورغم أن "أونلاين برودكشن" لم تكشف سبب وفاة الكاتبة جيهان علي جان، إلا أن بعض التعليقات التي وردت بجانب بيان النعي قالت إنها تعرضت لأزمة قلبية.
وبعد انتشار الخبر، عبرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن حزنها الشديد، اذ نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو التقطته في سيدة حريصا في لبنان، ارفقته بالتعليق التالي: "قفلنا قلب أسود باللباس الأسود، تَعَبنا وجهدنا وصلاتنا لروحك، نامي وارتاحي ومنوعدك انو قلب اسود رح يكون بأيادي امينة متل ما كان من أوّل يوم.. كاتبة مسلسل قلب اسود: جيهان علي جان".
 

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