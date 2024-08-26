ابنة باسل خياط تأسر القلوب خلال احتفالها بعيد ميلادها بعيدا عن والدها وهو يوجه لها رسالة مؤثرة

وشاركت ناهد مع متباعيها عدة صور ومقطع فيديو تضمنت لقطات مؤثرة من عيد ميلاد ابنتها ايزايبل، التي ارتدت فستانا زهريا، في حين ظهرت زيدان وابنها شمس بألوان وملابس متناسقة وملائمة من وحي الحفل، وخاصةً قالب الحلوى الذي زُين برقم 6 من اللون الزهري أيضًا.

ورغم جمال الإحتفال والصور، إلا أن المتابعين أبدوا قلقهم حول غياب باسل عن حفل ميلاد ابنته، لكن ناهد شاركت صوراً عبر خاصية القصص القصيرة ، وأرفقتها بتعليق موجها لـ باسل قالت فيه: "عيد ميلاد لا يكتمل بدونك".

من جهته، علق باسل على الصور قائلا بما معناه: "أميرتي، ملكتي وملكي، احبكم اكثر من نفسي".

لتنهال بعدها تعليقات الجمهور الذين تمنوا للصغيرة عيد ميلاد سعيد، في حين اشار البعض الآخر الى ان ايزابيل باتت ملامحها قريبة جدا من ملامح واردها.