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جيسي عبدو تستعين بالقرآن والانجيل في ظل ما يحصل في لبنان
جيسي عبدو تستعين بالقرآن والانجيل في ظل ما يحصل في لبنان
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جيسي عبدو تستعين بالقرآن والانجيل في ظل ما يحصل في لبنان

فن

2024-10-01 | 09:24
جيسي عبدو تستعين بالقرآن والانجيل في ظل ما يحصل في لبنان
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Aljadeed
جيسي عبدو تستعين بالقرآن والانجيل في ظل ما يحصل في لبنان

شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ناشدت من خلال الجميع لمساعدة اللبنانيين النازحين من بلداتهم ومنازلهم، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وفي التفاصيل، استهلت جيسي عبدو كلامها بالاستعانة بآية من الانجيل المقدس وأخرى من القرآن الكريم، طالبة من جميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، الوقوف الى جانب اللبنانيين النازحين ومساعدتهم في هذا الوقت الصعب.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بخطوة جيسي هذه، متمنين ان تهدأ الأوضاع في لبنان.

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