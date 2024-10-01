جيسي عبدو تستعين بالقرآن والانجيل في ظل ما يحصل في لبنان

وفي التفاصيل، استهلت جيسي عبدو كلامها بالاستعانة بآية من الانجيل المقدس وأخرى من القرآن الكريم، طالبة من جميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، الوقوف الى جانب اللبنانيين النازحين ومساعدتهم في هذا الوقت الصعب.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بخطوة جيسي هذه، متمنين ان تهدأ الأوضاع في لبنان.