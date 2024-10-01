جيسي عبدو تستعين بالقرآن والانجيل في ظل ما يحصل في لبنان

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A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo)
A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo)
علقت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، على الاحداث المأساوية الحاصلة في لبنان، بتغريدة مؤثرة نشرتها على حسابها عبر منصة "اكس".
صدر، في الساعات القليلة الماضية، قرار القيادة الإسرائيلية بعد اجتماع في الكابينيت الذي صادق على عملية برية محدودة تستهدف البنى التحتية التابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية، فبدأ الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعد أيام من شن غارات جوية دامية.
شارك الفنان اللبناني رامي عياش، مع جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو وثق من خلاله قيام زوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش وابنائه ارام وايانا والارا، خلال قيامهم بجمع المواد لغذائية لتقديمها كمساعدات للنازحين اللبنانيين، بمبادرة من جمعية عياش للطفولة.