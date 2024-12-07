رسالة من مكسيم خليل الى الجيش السوري: انتم مزجوجون بمعركة بقاء الدكتاتور!

إلى الضباط والطيارين السوريين ..

إلى اهلنا في دمشق والساحل وكل المناطق الساخنة :

استمعوا لصوت العقل ..

كونوا شركاء في معركة سوريا لأجل السوريين..

لنحافظ على ماتبقى من مدننا و دمائنا ..

انتم الآن مزجوجون بمعركة بقاء الدكتاتور ..

معركة السوريين ليست معكم ..فنحن جميعاً اولاد سورية… — maxim khalil (@MaximKhalil) December 7, 2024

وفي رسالة مطولة على حسابه عبر منصة "اكس"، قال مكسيم خليل: "إلى الضباط والطيارين السوريين ..إلى اهلنا في دمشق والساحل وكل المناطق الساخنة :استمعوا لصوت العقل ..كونوا شركاء في معركة سوريا لأجل السوريين.. لنحافظ على ماتبقى من مدننا ودمائنا".وتابع مكسيم خليل: "انتم الآن مزجوجون بمعركة بقاء الدكتاتور ..معركة السوريين ليست معكم ..فنحن جميعاً اولاد سورية ومعركتنا واحدة .. مع من أوهموكم وأوهمونا انهم الوطن.. والوطن اكبر منهم ..الوطن للشعب ..الوطن للجميع".وأضاف مكسيم خليل: "كونوا جزءاً من التوحيد فهم لا يعنيهم التقسيم.. هي ليست مؤامرة ..هي معركة ضد أكبر مؤامرة.. ليست معركة طائفة أو أقلية ..هي معركة ضد الطائفية.. ليست معركة ضد سورية .. هذه معركة سورية.. استمعوا لصوت العقل ..كونوا جزء من بناء مستقبل جديد لسورية بعيد عن الاستبداد .. كونوا جزءاً من الاستقرار .. كونوا جزءاً من التطمين ..كونوا مكوّن من مكونات جيش سورية المستقبل".واردف مكسيم قائلا: "احضنوا وافتحوا ايديكم للقادمين.. فالقادمون اهلكم ..سوريون مثلكم.. تعالوا نبني وطناً يتسع لنا جميعاً .. نتساوى فيه جميعاً ونتساعد فيه جميعا ..احقنوا ما تبقى من دماء .. لتكن عقيدتنا "سورية".. سورية "العظيمة".. سورية "الحرّة".وختم كلامه بالقول: "انتم تحمون سبب هذا الخراب.. عدوكم الحقيقي هو هناك يختبيء في حماكم .. خلف ظهوركم.. ينتظر دخولكم المحرقة.. فقط استديروا الآن وكونوا جزءا من هذا التغيير ..كونوا شريكاً بكتابة تاريخ جديد ..كونوا شريكاً بالحرية".