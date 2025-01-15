كيت ميدلتون تعلن تعافيها التام من السرطان

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A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)
A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)
احتفلت النجمة ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها الصغير دايف الرابع في غرفة مخصّصة لذلك داخل منزلها.
وجّه الممثل السوري جمال سليمان، رسالة شكر للسوريين بعد الحفاوة الكبيرة التي استقبلوه بها لدى عودته إلى بلده بعد غياب امتد 13 عاماً.
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة لنجم كرة القدم المصري ونادي ليفربول، محمد صلاح، معدلة عن طريق برنامج "الفوتوشوب"، وهو يرتدي قميص نادي الهلال السعودي، ما أثار الجدل بين متابعي المستشار وجمهور كرة القدم، حول سبب نشر الصورة.