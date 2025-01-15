كيت ميدلتون تعلن تعافيها التام من السرطان

ونشرت كيت عبر حساب "أمير وأميرة ويلز" على "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي وثقت زيارتها الأخيرة لمستشفى رويال مارسدن الملكي، حيث أعربت عن امتنانها العميق للرعاية التي تلقتها، وقالت: "أردت أن أغتنم الفرصة لأشكر مستشفى رويال مارسدن على رعايته لي بشكل جيد خلال العام الماضي. لم نكن لنطلب المزيد. كانت الرعاية والمشورة التي تلقيناها طوال فترة وجودي كمريضة استثنائية".وفي رسالتها، أكدت كيت أنها وصلت الآن إلى مرحلة التعافي من المرض، حيث كتبت: "إنه لأمر مريح أن أكون، الآن، في مرحلة هدوء، وأظل أركز على التعافي. كما يعلم أي شخص عانى من تشخيص السرطان، فإن الأمر يستغرق وقتًا للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".وختمت بالقول: "أتطلع إلى عام مُرضٍ مقبل. هناك الكثير لنتطلع إليه. شكرًا للجميع على الدعم المستمر".