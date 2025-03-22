وفاة شقيق علي الديك وهو يرثيه بكلمات مؤثرة

فُجع الفنان السوري علي الديك، بوفاة شقيقه محمد جميل هرمز ديك، اثر نوبة قلبية مفاجئة، الامر الذي شكل صدمة كبيرة للعائلة وكل محبي وأصدقاء الراحل.



وقد أعلن هذا الخبر الحزين، الفنان على الديك في منشور على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الاية القرانية "ان لله وان اليه راجعون"، وارفقها بالتعليق التالي: "بمزيد من الرضى وتسليمآ لقضاء الله وقدره، أنعي إليكم وفاة أخي محمد جميل هرمز ديك إثر نوبة قلبية".

وأشار علي الديك الى انه سيوارى الثرى في اللاذقية طريق رأس البسيط مفرق مزار جعفر الطيار، السبت ٢٢ أذار الساعة 1 والانطلاق الساعة ١١ والنصف من منزل الفقيد شارع الجمهورية مفرق التوتة وتقبل التعازي في منزل والد الفقيد"، خاتما منشوره بالقول: "لا يفجعكم الله بعزيز وعظم الله أجركم".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، حيث تمنوا للراحل الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.