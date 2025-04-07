محمد رمضان بأضخم حفل فني لصيف لبنان 2025 وهكذا شوق الجمهور

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أعلنت الإعلامية السعودية سارة مراد عن حملها بمولود جديد من خلال صور وفيديوهات لطيفة شاركتها مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
كشفت الفنانة سوسن بدر العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية ومرحلة النضح الفني، وكيفية تعاملها مع عامل الزمن وتأثيره في أدوارها الفنية، موضحةً أنها قررت عدم خوض معركة مع التقدّم في العمر، ومُحدّدةً الموعد الذي من الممكن أن تعتزل فيه الفن.
تصدر اسم فاهد الهاجري ابن الفنانة الاماراتية احلام الشامسي محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت اخبار تفيد بخطوبته.