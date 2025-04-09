اصالة تشوّق الجمهور لحفلها في لبنان.. اليكم التفاصيل

تستعد الفنانة السورية اصالة نصري لاحياء حفل ضخم في لبنان هذا الصيف، من تنظيم شركة TMG و GMH لصاحبهما حسين كسيرة و طارق عليق، وبرعاية إعلامية حصرية لهذه السنة لقناة "الجديد".

وفي احدث تصريحاتها الصحافية، كشفت اصالة بعض التفاصيل عن الحفل المنتظر، اذ اشارت الى انه سيقام في منتصف شهر آب المقبل، قائلة: "انتظر هذا الحفل بفارغ الصبر ومنذ وقت طويل، وسعيدة من كل قلبي بأنني سألتقي الجمهور اللبناني وأقدم له أجمل الاغنيات".



يشار الى ان اصالة ستلتقي جمهورها اللبناني هذا الصيف بعد سنوات من الانقطاع، خصوصا ان حفلها الذي كان من المقرر اقامته العام الماضي تم الغاؤه بسبب الأوضاع التي مرّ بها البلد.