جيسي عبدو تُحذّر من مواقع التواصل.. ما علاقة ماغي بو غصن؟

أوضحت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، موقفها من استخدام أسماء المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدفِ جذب الانتباه، وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يتناول تفاصيل من حياتها الخاصة.



شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو لأحد صنّاع المحتوى على "تيكتوك"، يدّعي فيه أن "بيت ماغي بو غصن ما بيشبه بيت جيسي عبدو أبداً".

وأوضح صانع المحتوى أن بيت الفنانة ماغي بو غصن يتميز بالفخامة الراقية، بينما يتمتع بيت جيسي بلمسة شبابية ملونة، ما أثار استغراب الأخيرة التي تساءلت: "مين حضرتك؟ مين مفوتك ع بيتي؟ من وين جايبلي هالألوان؟؟ مين مفوتك ع بيت ماغي؟ من وين جايب هالديكورات؟ الله أعلم".

وحول ذلك، أبدت الفنانة اللبنانية استياءها من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تُذكر فيها أسماء المشاهير لجذب المشاهدات.

وأردفت جيسي بالقول "بليز مش كل شي بتشوفو عالسوشال ميديا تصدقو مش كل شي بيحكو يعني صح"، وختمت "الله ينجينا من يلي جايي".