ماجدة الرومي تتأثر وتبكي بشدة اثناء تكريمها في السفارة اللبنانية في المغرب

وقبل الحفل، زارت السيدة ماجدة الرومي السفارة اللبنانية في المغرب والتقت السفير زياد عطالله وحشد من أبناء الجالية اللبنانية وبعض الشخصيات الديبلوماسية والثقافية والاعلامية في المغرب، حيث تم تكريمها على مسيرتها الفنية المميزة.وتصدر مقطع فيديو يظهر تأثر ماجدة الرومي الكبير، حيث لم تتمالك دموعها وبكت بشدة معبرة عن سعادتها وفخرها بتواجدها في المغرب.هذا ووجهت ماجدة الرومي تحية من القلب الى جلالة ملك المغرب محمد السادس بن الحسن، معبرة عن اعتزازها وفخرها بوجودها في المغرب.