منى زكي تفاجئ الجميع برسالة الى ابنة عمرو دياب

وكتبت منى معلقة على الصورة: " لعمرو وفخورة جدًا بجنا.. المشهد ده خلّى دموعي تنزل بجد، منتظرة أشوفك بتوصلي لأعلى الأماكن".

كان دياب قد أحيا حفله الأول بعد إطلاق ألبومه الجديد "ابتدينا" في باكورة حفلات الصيف بالساحل الشمالي، وشاركت جنا، والدها في الحفل حيث قدمت معه أغنية "خطفوني"، والتي شاركته في غنائها بالألبوم الجديد.

وقال عمرو عن ابنته جنا: "بقالي عمر طويل بغني بس ما كنتش أتخيل إن بنتي تغني معايا في يوم.. بس بصراحة هي أشطر مني، بتغني وتألف وتلحن وتلعب بيانو". كما صعد عبدالله الى المسرح ليشارك والده الغناء في أغنية "يلا".