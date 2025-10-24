هبة نور تقتحم حلقة المؤثر الحقيقي وتفاجئ ماجد العجلاني

أعلنت الفنانة منة شلبي عبر موقع القاهرة 24 زواجها رسميًا من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أنها عقدت قرانها خلال الفترة الماضية، وقدّمت الشكر لكل من شاركها الفرحة وهنأها بهذه الخطوة.
في حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي مع ريما كركي"، يفتح عدد من أبرز نجوم السوشال ميديا قلوبهم أمام الكاميرا، في مواجهة صريحة مليئة بالعواطف والتصريحات الجريئة.
أثارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تفاعلاً واسعًا بتصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تجربتها مع قيم الإسلام، مؤكدة أن أكثر ما ألهمها هو مبدأ الصبر والتوكّل على الله.