معلومات الجديد: إشكالية التفاوض لا تزال قائمة حول مستوى التمثيل ففيما تريد واشنطن تمثيلاً سياسياً ودبلوماسياً يرغب لبنان بأن يقتصر التمثيل على المدنيين التقنيين والخبراء فقط
معلومات الجديد: إشكالية التفاوض لا تزال قائمة حول مستوى التمثيل ففيما تريد واشنطن تمثيلاً سياسياً ودبلوماسياً يرغب لبنان بأن يقتصر التمثيل على المدنيين التقنيين والخبراء فقط
رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته
رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته

فن

2025-10-31 | 10:32
رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته
رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته

شهدت النشرة الفنية مساء أمس على قناة “الجديد” جملة من الأخبار التي تنوّعت بين الفن والمشاعر والوداع، حيث تصدّر الفنان رامي عياش فقرتها الرئيسية بكشفه عن كواليس أغنيته الجديدة “وبترحل”، التي تحمل طابعاً إنسانياً عميقاً وتتناول فقدان أحد أقرب أصدقائه.

عياش أوضح خلال المقابلة أنه لم يتمكن من غناء الأغنية طوال ثماني سنوات بسبب ارتباطها بذكريات مؤلمة، لكنه قرر هذا العام استجماع قوته وتقديمها تخليداً لذكرى صديقه الراحل، مشيراً إلى أنه كتبها ولحنها بالتعاون مع الشاعر مازن غنام. وأضاف أن تصوير الفيديو كليب سيبدأ قريباً، وأنه يستعد لإطلاق ألبوم جديد سيتم طرح أغانيه تباعاً، إلى جانب كليب آخر قيد التحضير حالياً.

اما الشامي فقد أعلن عبر صفحاته الرسمية عن غيابه عن حفله المقرر في برلين، بسبب تعبه. وأكد الشامي في رسالته لجمهوره أنه بحاجة إلى استعادة طاقته قبل العودة مجدداً إلى نشاطه الفني، مطمئناً محبيه بأنه سيطل قريباً بعد فترة نقاهة قصيرة.

أما الختام فكان مع خبر مؤلم عن وفاة الفنان اللبناني الشاب بهاء خليل، الذي شكّل رحيله صدمة في الوسط الفني. إذ كشف شقيقه ماجد خليل في اتصال مع “الجديد” أن بهاء توفي نتيجة نوبة قلبية مفاجئة داخل منزله، بعد أن كان يستعد للسفر مجدداً إلى الخارج لاستكمال أعماله الفنية
 

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم
12:15

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم

يستعد البوب ستار رامي عياش لطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، وذلك بعد سنوات من الاحتفاظ بها.

12:15

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم

يستعد البوب ستار رامي عياش لطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، وذلك بعد سنوات من الاحتفاظ بها.

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟
09:15

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟

أثارت الفنانة الأردنية نداء شرارة موجة واسعة من الجدل بعد تصريحها الجريء خلال ظهورها في برنامج “المؤثر الحقيقي” مع الإعلامية ريما كركي على شاشة “الجديد”، حين وجّهت رسالة صارمة إلى منتقديها قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”.

09:15

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟

أثارت الفنانة الأردنية نداء شرارة موجة واسعة من الجدل بعد تصريحها الجريء خلال ظهورها في برنامج “المؤثر الحقيقي” مع الإعلامية ريما كركي على شاشة “الجديد”، حين وجّهت رسالة صارمة إلى منتقديها قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”.

نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
05:57

نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت

نُقل نجل الفنانة المصرية ريم سامي إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر سقوطه المفاجئ على الأرض، ما استدعى تدخلاً طبياً سريعاً ووضعه تحت المراقبة الدقيقة من الفريق الطبي المشرف على حالته.

05:57

نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت

نُقل نجل الفنانة المصرية ريم سامي إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة في الرأس إثر سقوطه المفاجئ على الأرض، ما استدعى تدخلاً طبياً سريعاً ووضعه تحت المراقبة الدقيقة من الفريق الطبي المشرف على حالته.

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم
12:15
برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟
09:15
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
05:57
الملك تشارلز يطوي صفحة شقيقه أندرو... تجريده من الألقاب وطرده من قصر وندسور
05:51

4 آب "الحقيقة الضائعة"
