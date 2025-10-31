رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته

شهدت النشرة الفنية مساء أمس على “الجديد” جملة من التي تنوّعت بين الفن والمشاعر والوداع، حيث تصدّر الفنان فقرتها الرئيسية بكشفه عن كواليس أغنيته الجديدة “وبترحل”، التي تحمل طابعاً إنسانياً عميقاً وتتناول فقدان أحد أقرب أصدقائه.



أوضح خلال المقابلة أنه لم يتمكن من غناء الأغنية طوال ثماني سنوات بسبب ارتباطها بذكريات مؤلمة، لكنه قرر هذا العام استجماع قوته وتقديمها تخليداً لذكرى صديقه الراحل، مشيراً إلى أنه كتبها ولحنها بالتعاون مع الشاعر مازن غنام. وأضاف أن تصوير الفيديو كليب سيبدأ قريباً، وأنه يستعد لإطلاق ألبوم جديد سيتم طرح أغانيه تباعاً، إلى جانب كليب آخر قيد حالياً.



اما فقد أعلن عبر صفحاته الرسمية عن غيابه عن حفله المقرر في ، بسبب تعبه. وأكد الشامي في رسالته لجمهوره أنه بحاجة إلى استعادة طاقته قبل العودة مجدداً إلى نشاطه الفني، مطمئناً محبيه بأنه سيطل قريباً بعد فترة نقاهة قصيرة.



أما الختام فكان مع خبر مؤلم عن وفاة الفنان اللبناني الشاب خليل، الذي شكّل رحيله صدمة في الوسط الفني. إذ كشف شقيقه ماجد خليل في اتصال مع “الجديد” أن بهاء توفي نتيجة نوبة قلبية مفاجئة داخل منزله، بعد أن كان يستعد للسفر مجدداً إلى الخارج لاستكمال أعماله الفنية