انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة

ورغم ظهورهما معًا، أكد مصدر مقرب من هنادي مهنا أن انفصالًا قد وقع بين الزوجين منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يتحول إلى طلاق رسمي، حيث تم بطريقة سرية وبعيدًا عن الإعلام. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ” العربية
نت” أن الانفصال جاء نتيجة توترات وخلافات شخصية بينهما، فقررا الابتعاد مؤقتًا لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلهما العاطفي.
وأضاف المصدر أن تدخل أفراد من العائلتين والأصدقاء المقربين ساهم في حل بعض الخلافات، ما أدى إلى عودة أحمد خالد
صالح إلى زوجته مؤقتًا. لكنه أشار إلى أن التوترات استمرت خلال الأسابيع الأخيرة
، دون أن تتحول إلى انفصال رسمي، مع قرار العائلتين بعدم التدخل وترك القرار للزوجين.