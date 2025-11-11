الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة
انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة
A-
A+

انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة

فن

2025-11-11 | 13:36
انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة

صدر اسم الفنان المصري أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا مؤخرًا الأخبار بعد شائعات تتحدث عن انفصالهما سرًا، في وقت حرص فيه الثنائي على الظهور معًا، آخرها خلال عزاء والد الفنان محمد رمضان قبل يومين، ما عزز التكهنات حول استمرار علاقتهما.

ورغم ظهورهما معًا، أكد مصدر مقرب من هنادي مهنا أن انفصالًا قد وقع بين الزوجين منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يتحول إلى طلاق رسمي، حيث تم بطريقة سرية وبعيدًا عن الإعلام. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ” العربية نت” أن الانفصال جاء نتيجة توترات وخلافات شخصية بينهما، فقررا الابتعاد مؤقتًا لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلهما العاطفي.
وأضاف المصدر أن تدخل أفراد من العائلتين والأصدقاء المقربين ساهم في حل بعض الخلافات، ما أدى إلى عودة أحمد خالد صالح إلى زوجته مؤقتًا. لكنه أشار إلى أن التوترات استمرت خلال الأسابيع الأخيرة، دون أن تتحول إلى انفصال رسمي، مع قرار العائلتين بعدم التدخل وترك القرار للزوجين.

اقرأ ايضا في فن

الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران
13:41

الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران

تسبّب حفل عيد ميلاد كريس جينر السبعين في استياء جيرانها في بيفرلي هيلز، ما دفع الشرطة للتدخل بعد تلقي شكاوى بشأن الموسيقى الصاخبة المنبعثة من منزل جيف بيزوس ولورين سانشيز الذي أُقيم فيه الحفل.

13:41

الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران

تسبّب حفل عيد ميلاد كريس جينر السبعين في استياء جيرانها في بيفرلي هيلز، ما دفع الشرطة للتدخل بعد تلقي شكاوى بشأن الموسيقى الصاخبة المنبعثة من منزل جيف بيزوس ولورين سانشيز الذي أُقيم فيه الحفل.

هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟
13:39

هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر تأجيل عودتها إلى المنافسات الرياضية بعد إعلان حملها الأول، في خطوة مفاجئة ومليئة بالفرح شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

13:39

هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر تأجيل عودتها إلى المنافسات الرياضية بعد إعلان حملها الأول، في خطوة مفاجئة ومليئة بالفرح شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته
13:37

قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته

خيّم القلق على أوساط السينما الهندية بعد دخول النجم المخضرم دارمندرا إلى مستشفى بريتش كاندي في مومباي يوم 10 نوفمبر، إثر معاناته من ضيق حاد في التنفس. ويتلقى الفنان الكبير حالياً رعاية طبية دقيقة تحت إشراف فريق متخصص، وسط متابعة مستمرة من عائلته وأصدقائه المقربين.

13:37

قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته

خيّم القلق على أوساط السينما الهندية بعد دخول النجم المخضرم دارمندرا إلى مستشفى بريتش كاندي في مومباي يوم 10 نوفمبر، إثر معاناته من ضيق حاد في التنفس. ويتلقى الفنان الكبير حالياً رعاية طبية دقيقة تحت إشراف فريق متخصص، وسط متابعة مستمرة من عائلته وأصدقائه المقربين.

اخترنا لك
الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران
13:41
هل تبتعد اللاعبة التونسية أنس جابر عن الملاعب بسبب حملها الاول؟
13:39
قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته
13:37
شقيق إسماعيل الليثي يُنقل إلى المستشفى بعد صدمة وفاته
09:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025