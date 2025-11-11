انفصال سري بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟! الحقيقة الكاملة وراء عودتهما المؤقتة

صدر اسم الفنان المصري صالح وزوجته هنادي مهنا مؤخرًا بعد شائعات تتحدث عن انفصالهما سرًا، في وقت حرص فيه على الظهور معًا، آخرها خلال عزاء والد الفنان قبل يومين، ما عزز التكهنات حول استمرار علاقتهما.



ورغم ظهورهما معًا، أكد مصدر مقرب من هنادي مهنا أن انفصالًا قد وقع بين الزوجين منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يتحول إلى طلاق رسمي، حيث تم بطريقة سرية وبعيدًا عن الإعلام. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ” نت” أن الانفصال جاء نتيجة توترات وخلافات شخصية بينهما، فقررا الابتعاد مؤقتًا لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلهما العاطفي.

وأضاف المصدر أن تدخل أفراد من العائلتين والأصدقاء المقربين ساهم في حل بعض الخلافات، ما أدى إلى عودة صالح إلى زوجته مؤقتًا. لكنه أشار إلى أن التوترات استمرت خلال الأسابيع ، دون أن تتحول إلى انفصال رسمي، مع قرار العائلتين بعدم التدخل وترك القرار للزوجين.