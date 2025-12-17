الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها

وبدت الفضالة هادئة وبابتسامتها المعهودة، إذ بادلت المعجب التحية بكل بساطة، في ظهور أعاد اسمها إلى الواجهة بعد فترة من الابتعاد عن الأضواء، تزامنًا مع ظروف قانونية تمرّ بها في الوقت الحالي.
وتأتي هذه الإطلالة في وقت تترقب فيه إلهام
الفضالة صدور الحكم النهائي في قضيتها، بعدما قررت محكمة الجنايات
إخلاء سبيلها بشكل مؤقت، على أن يُعلَن القرار النهائي في 29 كانون
الأول/ديسمبر الجاري. وكانت محاميتها مريم
البحر قد أوضحت، عبر منشور على منصة “سناب شات”، أن موكلتها عادت إلى منزلها فور انتهاء جلسة المرافعة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تقتصر على انتظار حكم المحكمة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.