كريم سامي مغاوري يعود إلى العناية المركزة وسط قلق جمهوره

عاد الفنان عاد الفنان سامي مغاوري إلى غرفة العناية المركزة للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة، إثر مضاعفات صحية متلاحقة تعرض لها بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية خلال الأشهر الماضية، ما أعاد القلق إلى أوساط جمهوره ومحبيه.

إلى غرفة العناية المركزة للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة، إثر مضاعفات صحية متلاحقة تعرض لها بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية خلال الأشهر الماضية، ما أعاد القلق إلى أوساط جمهوره ومحبيه.

