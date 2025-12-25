كريم سامي مغاوري يعود إلى العناية المركزة وسط قلق جمهوره

وكان كريم
قد نشر صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على فيسبوك
، في رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حالته الصحية وطلب الدعاء، الأمر الذي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي
.
وكشف الفنان في وقت سابق أن تدهور وضعه الصحي جاء نتيجة عدم التزامه الكامل بالتعليمات الطبية الخاصة بالتغذية وتناول الفيتامينات بعد العمليات، ما تسبب بانتكاسات متكررة استدعت نقله إلى العناية المركزة.
ويتابع الأطباء حالته الصحية عن كثب في هذه المرحلة، فيما يواصل الجمهور توجيه
رسائل الدعم متمنين له الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت.