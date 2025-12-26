نجم الطـ ـفولة على " نيكلوديون " تايلور تشيس ينقل الى المستشفى بعد تشرده

وعقب تداول هذه المقاطع بأيام، تمكّن الممثل الأميركي دانيال كيرتس لي، زميل تشيس السابق في المسلسل الشهير دليل نيد للبقاء في المدرسة، من العثور عليه والتعرّف عليه في أحد شوارع .وظهر لي في فيديو نشره لاحقا برفقة تشيس أثناء تناولهما الطعام في أحد مطاعم البيتزا، قبل أن يصطحبه إلى فندق لتأمين إقامة مؤقتة. وأكد لي حرصه على البقاء على تواصل مباشر مع تشيس، والعمل بالتعاون مع آخرين على إعداد خطة دعم طويلة الأمد، تشمل توفير استقرار سكني، ودراسة إدخاله في برنامج علاج وتأهيل يتناسب مع وضعه الصحي والنفسي.وأوضح لي أن التفاعل الجماهيري مع القصة كان واسعا، مشيرا إلى تلقيه عددا كبيرا من الرسائل من متابعين حرصوا على الاطمئنان على تشيس، والاستفسار عمّا إذا كان لا يزال على تواصل معه عقب انتشار مقاطع الفيديو.وأكد الممثل الأميركي أنه تواصل مع تشيس بالفعل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا التواصل لا يكون سهلا أو منتظما في ظل عدم استقراره، موضحا أنه قد يمتلك هاتفا في يوم ويفقده في التالي، الأمر الذي يجعل اللقاءات المباشرة والمتابعة الميدانية أكثر فاعلية من الاعتماد على الاتصالات فقط.وأشار لي، في منشور آخر عبر حسابه على منصة ، إلى أنه يجري حاليا مشاورات مع مستشار لدراسة إمكانية إنشاء صندوق ائتماني مخصص لدعم تشيس، مؤكدا حرصه على أن تتم أي مساعدات في إطار منظم ومسؤول يضمن الأمان والاستمرارية.كما انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء متداولة على تفيد بنقل تايلور تشيس إلى المستشفى، وسط من القلق والتساؤلات حول وضعه الصحي، في ظل غياب أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات حتى الآن.