الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم الطـ ـفولة على &quot; نيكلوديون &quot; تايلور تشيس ينقل الى المستشفى بعد تشرده
نجم الطـ ـفولة على " نيكلوديون " تايلور تشيس ينقل الى المستشفى بعد تشرده
A-
A+

نجم الطـ ـفولة على " نيكلوديون " تايلور تشيس ينقل الى المستشفى بعد تشرده

فن

2025-12-26 | 10:11
نجم الطـ ـفولة على " نيكلوديون " تايلور تشيس ينقل الى المستشفى بعد تشرده
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم الطـ ـفولة على " نيكلوديون " تايلور تشيس ينقل الى المستشفى بعد تشرده

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو تُظهر الممثل الأميركي تايلور تشيس، وهو يعيش أوضاعا صعبة في شوارع ولاية كاليفورنيا بعد فقدانه المأوى، في مشاهد أثارت تفاعلا واسعا وتساؤلات حول حالته الصحية والنفسية.

وعقب تداول هذه المقاطع بأيام، تمكّن الممثل الأميركي دانيال كيرتس لي، زميل تشيس السابق في المسلسل الشهير دليل نيد للبقاء في المدرسة، من العثور عليه والتعرّف عليه في أحد شوارع كاليفورنيا.
وظهر لي في فيديو نشره لاحقا برفقة تشيس أثناء تناولهما الطعام في أحد مطاعم البيتزا، قبل أن يصطحبه إلى فندق لتأمين إقامة مؤقتة. وأكد لي حرصه على البقاء على تواصل مباشر مع تشيس، والعمل بالتعاون مع آخرين على إعداد خطة دعم طويلة الأمد، تشمل توفير استقرار سكني، ودراسة إدخاله في برنامج علاج وتأهيل يتناسب مع وضعه الصحي والنفسي.
وأوضح لي أن التفاعل الجماهيري مع القصة كان واسعا، مشيرا إلى تلقيه عددا كبيرا من الرسائل من متابعين حرصوا على الاطمئنان على تايلور تشيس، والاستفسار عمّا إذا كان لا يزال على تواصل معه عقب انتشار مقاطع الفيديو.
وأكد الممثل الأميركي أنه تواصل مع تشيس بالفعل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا التواصل لا يكون سهلا أو منتظما في ظل عدم استقراره، موضحا أنه قد يمتلك هاتفا في يوم ويفقده في اليوم التالي، الأمر الذي يجعل اللقاءات المباشرة والمتابعة الميدانية أكثر فاعلية من الاعتماد على الاتصالات فقط.
وأشار لي، في منشور آخر عبر حسابه على منصة إنستغرام، إلى أنه يجري حاليا مشاورات مع مستشار مالي لدراسة إمكانية إنشاء صندوق ائتماني مخصص لدعم تشيس، مؤكدا حرصه على أن تتم أي مساعدات في إطار منظم ومسؤول يضمن الأمان والاستمرارية.
كما انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنقل تايلور تشيس إلى المستشفى، وسط حالة من القلق والتساؤلات حول وضعه الصحي، في ظل غياب أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات حتى الآن.
 

اقرأ ايضا في فن

حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي
14:30

حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة استثنائية من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي وعدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، في حلقة حملت طابعًا مختلفًا بكل تفاصيلها.

14:30

حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة استثنائية من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي وعدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، في حلقة حملت طابعًا مختلفًا بكل تفاصيلها.

ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفنه
14:00

ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفنه

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة لافتة من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي، وبمشاركة عدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، باتريك داوود ويارا أبو منصف، في حلقة اتّسمت بطابع مختلف عن المعتاد.

14:00

ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفنه

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة لافتة من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي، وبمشاركة عدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، باتريك داوود ويارا أبو منصف، في حلقة اتّسمت بطابع مختلف عن المعتاد.

عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان
10:55

عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفى تفاصيل معركته مع مرض السرطان، موضحًا كيف شكّلت هذه التجربة القاسية نقطة تحوّل أعادت ترتيب أولوياته وأعادت إشعال شغفه الفني.

10:55

عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفى تفاصيل معركته مع مرض السرطان، موضحًا كيف شكّلت هذه التجربة القاسية نقطة تحوّل أعادت ترتيب أولوياته وأعادت إشعال شغفه الفني.

اخترنا لك
حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي
14:30
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفنه
14:00
عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان
10:55
أنباء عن ارتباط عمرو اديب بسيدة اعمال شهيرة بعد طلاقه من لميس الحديدي
10:48

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025