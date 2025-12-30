جمال سليمان يعلنها لأول مرة: القصر هو من قـ ـتل لونا الشبل

حل النجم السوري سليمان ضيفا مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan x على شاشة الجديد حيث اطلق سلسلة من التصريحات الجريئة عن حياته الشخصية والمهنية، بالإضافة لنضاله في سبيل تحرير والثمن الذي دفعه.



في بداية اللقاء، تحدث سليمان بتأثر عن وفاة والديه وحرمان نظام له من وداعهما او حضور جـ ـنازتهما.

وتحدث سليمان ايضا عن اخر لحظات والدته قبل وفاته ومعاناتها مع مرض الزهايمر.

اما عن تلقيه خبر سقوط نظام ، فروى سليمان تفاصيل ما حصل وقال "نهاية رجل ذو Ego احمق ".

واعلن سليمان في الحلقة ولأول مرة "القصر هو من قـ ـتل لونا الشبل وبعلم بشار الاسد ".

وكان لنيشان في الحلقة حديث مع سليمان عن صورة نجوم الشهيرة مع المستشار ال الشيخ، حيث قال سليمان ": المصالحة الوطنية في سوريا اكثر ما نحتاجه الان".

وكشف سليمان في الحلقة ان نظام الاسد استدعى المخرج السوري سيف سبيعي بعد ان جمعهما عشاء في واكد "في زملاء كانوا مخبرين وشبيحة".

اما عن امكانية لقائه بالرئيس احمد فقال "نحن محتاجين لعدالة انتقالية ومصالحة وطنية".

وفي الشق الفني، اشاد سليمان بالممثل تيم حسن والممثلة كندة علوش، كما روى موقفا مفاجئا جمعه بتيم.

هذا واختار سليمان المملثلة ماغي بو غصن لدور حب وكشف ان كان هناك قطيعة مع شركتي الانتاج الصباح وايغل فيلمز.

اما عن كاريس بشار فوصفها بأنها ممثلة عظيمة وعن سلافة معمار قال "شاقة الارض وطالعة" وماذا عن امل عرفة ؟

وكذلك اشاد سليمان في الحلقة بالفنان الشامي قائلا عنه "شاب ذكي جدا وعامل لنفسه شخصية فنية موسيقية خاصة ".

وعن فضل شاكر قال "وضع نفسه بخندق ما كان لازم يحط نفسه فيه".

وهاجم سليمان في الحلقة نقيب الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان قائلا عنه "كان أسوأ نقيب وكان مخبرا وشبيحا"، وعن سلاف فواخرجي قال "وأخشى أن مواقف سلاف فواخرجي تخسرها فنها ".