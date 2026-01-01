توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة خاصة برأس السنة على شاشة الجديد، حيث تتابعون في هذا الجزء الثاني منها سلسلة من التوقعات لعام 2026.



في بداية الحلقة، اطلقت سلسلة توقعات فنية، كان ابرزها عن اليسا ونانسي عجرم والشامي وكريم محمود عبدالعزيز ونوال الزغبي. اما امنيا، فتوقعت ليلى استهداف الاسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز حكومية مهمة في ، كما توقعت " مزيد من عمليات الإغـ ـتيال ورجل دين خلف القضبان بسبب قضية "ابو عمر".

اما عالميا، فأعربت ليلى عن قلقها على صحة الرئيس السابق جو بايدن وقالت "الرئيس يعلن الحداد.