الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
A-
A+

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها

فن

2026-01-01 | 14:00
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة خاصة برأس السنة على شاشة الجديد، حيث تتابعون في هذا الجزء الثاني منها سلسلة من التوقعات لعام 2026.

في بداية الحلقة، اطلقت سلسلة توقعات فنية، كان ابرزها عن اليسا ونانسي عجرم والشامي وكريم محمود عبدالعزيز ونوال الزغبي. اما امنيا، فتوقعت ليلى استهداف العدو الاسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز حكومية مهمة في لبنان، كما توقعت " مزيد من عمليات الإغـ ـتيال ورجل دين خلف القضبان بسبب قضية "ابو عمر".
اما عالميا، فأعربت ليلى عن قلقها على صحة الرئيس الاميركي السابق جو بايدن وقالت "الرئيس دونالد ترامب يعلن الحداد.
هذا واطلقت ليلى سلسلة توقعات لعدد من الدول العربية هي سوريا، الاردن، العراق، الكويت، الجزائر، السودان، سلطنة عمان، بالإضافة لتوقعات عن ايران. وايضا تضمنت توقعات ليلى عدد من الدول الاجنبية والاوروبية بينها فرنسا وايطاليا وكندا وفنزويلا.

اقرأ ايضا في فن

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
Play
14:30
Play

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة خاصة برأس السنة على شاشة الجديد، حيث تتابعون في هذا الجزء الثاني منها سلسلة من التوقعات لعام 2026.

14:30

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة خاصة برأس السنة على شاشة الجديد، حيث تتابعون في هذا الجزء الثاني منها سلسلة من التوقعات لعام 2026.

وفاة الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية مفاجئة
10:21

وفاة الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية مفاجئة

توفيت، يوم الخميس، المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي، في خبر صادم أثار حالة من الحزن الواسع في الوسط الإعلامي وبين زملائها وأصدقائها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة انتهت بوفاتها.

10:21

وفاة الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية مفاجئة

توفيت، يوم الخميس، المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي، في خبر صادم أثار حالة من الحزن الواسع في الوسط الإعلامي وبين زملائها وأصدقائها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة انتهت بوفاتها.

مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره
09:51

مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره

وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة صوتية إلى جمهوره بمناسبة حلول العام الجديد 2026، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق واتس آب، بعد دقائق قليلة من انطلاق العام.

09:51

مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره

وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة صوتية إلى جمهوره بمناسبة حلول العام الجديد 2026، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق واتس آب، بعد دقائق قليلة من انطلاق العام.

اخترنا لك
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
14:30
وفاة الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية مفاجئة
10:21
مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره
09:51
هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته
09:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026