4 آب "الحقيقة الضائعة"
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر

فن

2026-01-23 | 09:23
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر

دخلت آلانا حديد، شقيقة العارضتين جيجي حديد وبيلا حديد، على خط الأزمة العائلية المتصاعدة التي تجمع بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، ووالديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام من جهة أخرى، في نزاع بات حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية.

وجاء تدخل آلانا عبر تعليق لاذع ردّت فيه على صورة ساخرة تم تداولها على السوشيال ميديا، قارنت الخلاف داخل عائلة بيكهام بالأزمة الشهيرة بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع العائلة المالكة البريطانية. تعليق آلانا حمل نبرة تهكم واضحة، حيث سخرت من تصريحات نيكولا بيلتز المتكررة حول رغبتها في الخصوصية، وكتبت أن الأخيرة لا تبحث عن الابتعاد عن الأضواء، بل تحاول تحقيق الشهرة منذ سنوات طويلة.
هذا التصريح أثار ضجة مضاعفة، ليس فقط بسبب حدّته، بل أيضًا بسبب الخلفية الشخصية التي تربط عائلة حديد ببيلتز، إذ سبق وأن ارتبط شقيق آلانا، أنور حديد، بعلاقة عاطفية مع نيكولا عام 2017، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذا التدخل العلني.
ويأتي هذا التصعيد الإعلامي في وقت يشهد فيه الخلاف العائلي بين آل بيكهام تطورات متسارعة، بعدما وجّه بروكلين انتقادات مباشرة لوالديه، متهمًا والدته فيكتوريا بالتسبب بأزمة خلال حفل زفافه عام 2022، عبر التراجع عن تصميم فستان العروس في اللحظات الأخيرة، إضافة إلى تصرفات وصفها بغير اللائقة في يوم الزفاف.
في المقابل، اختار ديفيد بيكهام الرد بأسلوب أكثر هدوءًا، مؤكدًا أنه يمنح أبناءه المساحة الكاملة لارتكاب أخطائهم الخاصة، حتى عندما تكون هذه الأخطاء علنية وتُناقش على منصات التواصل الاجتماعي. وبين تصريحات نارية وردود متحفظة، يبدو أن الخلاف العائلي مرشّح لمزيد من التصعيد، مع دخول أطراف جديدة على خط المواجهة وتحول القصة إلى مادة دسمة لعناوين الصحافة الفنية العالمية.

اقرأ ايضا في فن

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
Play
14:00
Play

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على الهواء إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.

14:00

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على الهواء إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة
12:29

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، ظهرت فيه وهي في حالة تأثر شديد وتبكي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

12:29

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، ظهرت فيه وهي في حالة تأثر شديد وتبكي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

دنيا بطمة تروي معاناتها في السجن: فراق بناتي كان الأقسى في حياتي
09:20

دنيا بطمة تروي معاناتها في السجن: فراق بناتي كان الأقسى في حياتي

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة بصدق مؤلم عن واحدة من أصعب المحطات في حياتها، خلال ظهورها في بودكاست مغرب ستارز مع الإعلامي معاد تسوقرة، حيث كشفت تفاصيل إنسانية قاسية عاشتها أثناء قضائها عقوبة السجن لمدة عام على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

09:20

دنيا بطمة تروي معاناتها في السجن: فراق بناتي كان الأقسى في حياتي

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة بصدق مؤلم عن واحدة من أصعب المحطات في حياتها، خلال ظهورها في بودكاست مغرب ستارز مع الإعلامي معاد تسوقرة، حيث كشفت تفاصيل إنسانية قاسية عاشتها أثناء قضائها عقوبة السجن لمدة عام على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
14:00
ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة
12:29
دنيا بطمة تروي معاناتها في السجن: فراق بناتي كان الأقسى في حياتي
09:20
نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة
09:16

