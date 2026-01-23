آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر

دخلت آلانا حديد، شقيقة العارضتين جيجي حديد وبيلا حديد، على خط الأزمة العائلية المتصاعدة التي تجمع بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، ووالديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام من جهة أخرى، في نزاع بات حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية.

