4 آب "الحقيقة الضائعة"
صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه
صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه
صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه

فن

2026-01-31 | 12:06
صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه
صدمة في الوسط الثقافي السوري: وفاة ناهل الدخيل قبل يوم من تسلّمه منصبه

خيّم الحزن على الأوساط الثقافية والأدبية في سورية، اليوم السبت، بعد الإعلان عن وفاة الأكاديمي والباحث ناهل الدخيل بشكل مفاجئ، قبل أيام قليلة من تسلّمه منصبًا إداريًا جديدًا في وحدة متخصصة بأدب الثورة السورية، كان قد أنشأها اتحاد الكتّاب العرب قبل نحو ثلاثة أشهر.

وبحسب مصادر مقرّبة، توفي الدخيل، المنحدر من محافظة دير الزور شرق سورية، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد مباشرته عمله رسميًا في منصبه الجديد، حيث كان من المقرر أن يبدأ مهامه يوم الأحد في العاصمة دمشق. وقد شكّل رحيله المفاجئ صدمة كبيرة لزملائه وأصدقائه، لا سيما أنه كان في الأيام الأخيرة منشغلاً بترتيب انتقاله إلى دمشق، استعدادًا لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الأكاديمية والثقافية.

وكان ناهل الدخيل قد اختير ليكون أول مدير لمديرية البحث والذاكرة والثورة السورية في اتحاد الكتّاب العرب، وهي مديرية حديثة العهد، تهدف إلى توثيق الإنتاج الأدبي والفكري المرتبط بالثورة السورية، وجمع الدراسات والأبحاث التي تناولت هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد. واعتُبر تكليفه بهذا المنصب تقديرًا لاهتمامه البحثي واشتغاله الطويل في الشأن الثقافي والأدبي.

ونعى الدكتور أحمد جاسم الحسين، رئيس اتحاد الكتّاب العرب في سورية، الراحل بكلمات مؤثرة، كاشفًا تفاصيل عن الأيام الأخيرة التي سبقت وفاته. وأشار في منشور له على موقع فيسبوك إلى أن الدخيل كان قد وقّع عقد التوظيف، وأنهى جميع الترتيبات اللازمة لتسلّم منصبه الجديد، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه المهمة، رغم تواضع مردودها المادي الذي لا يتجاوز مئة دولار أميركي، نظرًا لما تمثله من قيمة وطنية وثقافية بالنسبة له.

كما امتلأت صفحة الراحل على فيسبوك بعشرات رسائل النعي من أصدقاء وزملاء وطلبة، عبّروا فيها عن حزنهم العميق لفقدانه، وأعادوا التفاعل مع منشوراته الأخيرة التي كتب بعضها قبل ساعات قليلة من وفاته. بدوره، نعى اتحاد الكتّاب العرب – فرع دير الزور، الدخيل، مشيرًا إلى أنه كان يستعد لإطلاق سلسلة من الأنشطة الثقافية والأدبية ضمن مهامه الجديدة.

يُذكر أن ناهل الدخيل درس في كلية الآداب بجامعة دمشق، وحصل على شهادة الماجستير في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من جامعة إسطنبول في تركيا. وكان اتحاد الكتّاب العرب قد أعلن في تشرين الثاني الماضي عن إطلاق وحدة خاصة بأدب الثورة السورية، في إطار مشروع يهدف إلى حفظ الذاكرة الثقافية وتوثيق التجربة الأدبية المرتبطة بالثورة.

اقرأ ايضا في فن

لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح
12:09

لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح

أشعل الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر مقطع فيديو من حفله الأخير في هولندا، وثّق فيه لحظة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين.

12:09

لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح

أشعل الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر مقطع فيديو من حفله الأخير في هولندا، وثّق فيه لحظة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين.

بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا
12:04

بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن خضوعها لعملية تجميل شملت شدّ الوجه والرقبة والجفون، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث شاركت متابعيها تفاصيل تجربتها وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة التي حصلت عليها بعد العملية.

12:04

بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن خضوعها لعملية تجميل شملت شدّ الوجه والرقبة والجفون، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث شاركت متابعيها تفاصيل تجربتها وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة التي حصلت عليها بعد العملية.

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي
Play
08:11
Play

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي

أعربت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان عابد فهد، عن استيائها من أسلوب تعامل بعض عناصر الشرطة والأمن مع القضايا الجنائية، وذلك على خلفية الجريمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، وما رافقها من تداول واسع لمقاطع مصوّرة أثناء إلقاء القبض على المتهمة.

08:11

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي

أعربت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان عابد فهد، عن استيائها من أسلوب تعامل بعض عناصر الشرطة والأمن مع القضايا الجنائية، وذلك على خلفية الجريمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، وما رافقها من تداول واسع لمقاطع مصوّرة أثناء إلقاء القبض على المتهمة.

لقطة إنسانية تهز الجمهور… محمد رمضان يفاجئ طفلًا من ذوي الهمم على المسرح
12:09
بعد شدّ الوجه والرقبة… داليا البحيري تتألق بإطلالة أصغر سنًا
12:04
زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي
08:11
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
07:54

