دموع والدة سيدرا بيوتي تتصدر المشهد في خطوبتها من رامي حمدان

تحوّل حفل خطوبة اليوتيوبر سيدرا عمارة، المعروفة “سيدرا بيوتي”، إلى حديث الجمهور بعد انتشار فيديو مؤثر لوالدتها وهي تبكي وسط أجواء من الزغاريد والفرح، خلال احتفال ابنتها بخطوبتها من صانع المحتوى اللبناني رامي حمدان.





المشهد الذي انتشر بسرعة عبر لم يكن عادياً، إذ رأى فيه المتابعون لحظة صادقة تختصر التعب والتضحيات.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع دموع الأم، معتبرين أنها لحظة امتزجت فيها مشاعر الفخر والاطمئنان بعد أن رأت بناتها يكبرن ويدخلن مراحل من حياتهن.

كما أشار عدد من المعلقين إلى الظروف الصعبة التي مرت بها العائلة في السابق، مؤكدين أن دموعها كانت انعكاساً لمسيرة طويلة من التحديات انتهت بفرح كبير.