دموع والدة سيدرا بيوتي تتصدر المشهد في خطوبتها من رامي حمدان

View this post on Instagram
A post shared by بيج عراقيين في تركيا 🇮🇶🇹🇷 (@iq.turkey)
A post shared by بيج عراقيين في تركيا 🇮🇶🇹🇷 (@iq.turkey)
خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.
أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.
أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.