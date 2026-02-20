الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هيفاء وهبي تنتصر قضائياً… تطورات جديدة في أزمتها مع «الموسيقيين» في مصر
هيفاء وهبي تنتصر قضائياً… تطورات جديدة في أزمتها مع «الموسيقيين» في مصر
هيفاء وهبي تنتصر قضائياً… تطورات جديدة في أزمتها مع «الموسيقيين» في مصر

فن

2026-02-20 | 02:49
هيفاء وهبي تنتصر قضائياً… تطورات جديدة في أزمتها مع «الموسيقيين» في مصر
Aljadeed
هيفاء وهبي تنتصر قضائياً… تطورات جديدة في أزمتها مع «الموسيقيين» في مصر

في تطور جديد لأزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، تسلّمت رسمياً الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 28 كانون الأول (ديسمبر)، والقاضي بإلغاء قرار مجلس النقابة بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ويُعد صدور الصيغة التنفيذية خطوة قانونية حاسمة تمهّد لتنفيذ الحكم فوراً، بما يعني عودة الفنانة لاستخراج تصاريح الغناء وفق الأطر القانونية المنظمة.

وأوضحت المحكمة في أسبابها أن القرار المطعون عليه صدر على خلفية شكوى تقدّم بها عضو عامل بالنقابة ضد المدعية، وأنه في حقيقته اتخذ صورة جزاء أو قرار تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين، رغم أن المدعية ليست عضواً بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس الغناء داخل مصر من خلال تصاريح مؤقتة تصدر بمناسبة كل عمل فني على حدة.

وأكدت المحكمة أن المدعية، بوصفها غير عضو بالنقابة، لا تخضع للمساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، إذ لا ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها.

كما أشارت في حيثيات الحكم إلى أن سلطة مجلس إدارة النقابة في إصدار تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء ليست مطلقة، بل مقيدة بالصالح العام، وأن الهدف منها إظهار المواهب وتبادل الخبرات والتبادل الثقافي، وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة، باعتبار أن النزاع يتعلق بخلافات شخصية بين المدعية وأحد الأطراف.

وخلصت المحكمة إلى أنه لا يجوز للنقابة إقحام نفسها في مسائل شخصية بين طرفين، ولا يحق لها اتخاذ قرار يمس المركز القانوني لغير عضو على هذا الأساس، معتبرة أن القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره ومخالف لأحكام القانون، لتنتهي إلى إلغائه.

وكانت الدعوى قد أقيمت من هيفاء وهبي، وتدخل فيها المحامي هاني سامح، الذي اعتبر في مذكراته أن بعض قرارات المنع والتحقيق التي تتوسع فيها النقابة تستند إلى معيار أخلاقي فضفاض خارج نطاق الاختصاص القانوني.

 

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في "مولانا"
09:17

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في "مولانا"

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

09:17

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا
09:13

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية "مخدرات المشاهير" التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

09:13

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»
08:24

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

08:24

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في "مولانا"
09:17
إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا
09:13
قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»
08:24
لمى شريف تكشف أسرار عن حياتها الشخصية في لقاء عبر الجديد
07:12

