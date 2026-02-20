الأخبار
إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع نحو 25 مليون جنيه بحكم نهائي لصالح شركة الانتاج
إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع نحو 25 مليون جنيه بحكم نهائي لصالح شركة الانتاج
إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع نحو 25 مليون جنيه بحكم نهائي لصالح شركة الانتاج

فن

2026-02-20 | 03:02
إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع نحو 25 مليون جنيه بحكم نهائي لصالح شركة الانتاج
إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع نحو 25 مليون جنيه بحكم نهائي لصالح شركة الانتاج

أعلنت شركة إنتاج فني مملوكة للمنتج محمد الشاعر والمنتج والموزّع حسن الشافعي حصولها على حكم نهائي لصالحها في النزاع القائم مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك على خلفية الخلاف المتعلق بإدارة وتشغيل قناتها الرسمية على «يوتيوب».

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الحكم الصادر بتاريخ 17 شباط (فبراير) 2026 في القضية رقم 1700 لسنة 2024 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حسم النزاع بشأن عقد إدارة واستغلال القناة الرسمية للفنانة على «يوتيوب» والمصنّفات الفنية، والموقّع بين الطرفين في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

وبحسب البيان، قضت هيئة التحكيم بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ 495 ألفاً و474.94 دولاراً أميركياً تعويضاً عمّا فاتها من كسب، إضافة إلى مليون ونصف المليون جنيه مصري تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عمّا وصفته الشركة بالتشهير والإضرار بسمعتها، ليصل إجمالي المبلغ إلى ما يقارب 25 مليون جنيه مصري.

وأكدت الشركة أن هيئة التحكيم رفضت ادعاءات عدم تقاضي المستحقات المالية، مشيرة إلى ثبوت سداد جميع المبالغ المستحقة طوال فترة التعاقد، كما رفضت طلب فسخ العقد، وأقرّت بأحقية الشركة في الاستمرار بإدارة القناة الرسمية للفنانة على «يوتيوب» باسم SHERINE حتى 2 حزيران (يونيو) 2027، مع احتفاظها بحق المطالبة بأي تعويضات مستقبلية في حال حدوث أي إخلال تعاقدي جديد.

وفي ختام بيانها، توجّهت الشركة بالشكر إلى فريقها القانوني بقيادة المستشار كريم غراب، مؤكدة أن اللجوء إلى التحكيم جاء في إطار الدفاع عن حقوقها القانونية، مع التأكيد على كامل التقدير للفنانة وجمهورها. 

اقرأ ايضا في فن

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”
09:17

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

09:17

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا
09:13

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

09:13

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»
08:24

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

08:24

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

