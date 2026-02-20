إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع نحو 25 مليون جنيه بحكم نهائي لصالح شركة الانتاج

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الحكم الصادر بتاريخ 17 شباط (فبراير) 2026 في القضية رقم 1700 لسنة 2024 أمام مركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حسم النزاع بشأن عقد إدارة واستغلال القناة الرسمية للفنانة على «يوتيوب» والمصنّفات الفنية، والموقّع بين الطرفين في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

وبحسب البيان، قضت هيئة التحكيم بإلزام بسداد مبلغ 495 ألفاً و474.94 دولاراً أميركياً تعويضاً عمّا فاتها من كسب، إضافة إلى مليون ونصف المليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عمّا وصفته الشركة بالتشهير والإضرار بسمعتها، ليصل إجمالي المبلغ إلى ما يقارب 25 مليون جنيه مصري.

وأكدت الشركة أن هيئة التحكيم رفضت ادعاءات عدم تقاضي المستحقات المالية، مشيرة إلى ثبوت سداد جميع المبالغ المستحقة طوال فترة التعاقد، كما رفضت طلب فسخ ، وأقرّت بأحقية الشركة في الاستمرار بإدارة القناة الرسمية للفنانة على «يوتيوب» SHERINE حتى 2 حزيران (يونيو) 2027، مع احتفاظها بحق المطالبة بأي تعويضات مستقبلية في حال حدوث أي إخلال تعاقدي جديد.

وفي ختام بيانها، توجّهت الشركة بالشكر إلى فريقها القانوني بقيادة المستشار غراب، مؤكدة أن اللجوء إلى التحكيم جاء في إطار الدفاع عن حقوقها القانونية، مع التأكيد على كامل التقدير للفنانة وجمهورها.