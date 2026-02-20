وفاة إريك داين نجم مسلسل "غريز أناتومي" عن 53 عاماً

رحل الممثل الأميركي داين عن عمر 53 عامًا، بعد صراع استمر نحو عشرة أشهر مع مرض التصلّب الجانبي الضموري (ALS)، بحسب ما نقلته مجلة PEOPLE وعدد من الصحف الأميركية.



وكان داين قد أعلن في أبريل 2025 إصابته بالمرض العصبي التنكّسي الذي يصيب الخلايا العصبية المسؤولة عن التحكم بحركة العضلات، ما يؤدي تدريجيًا إلى تراجع القدرات الحركية. ومنذ إعلانه التشخيص، حظي بدعم واسع من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، حيث شارك تفاصيل معركته الصحية بشفافية وشجاعة.



ووفق التقارير، توفي داين في 19 فبراير 2026 بعد تدهور حالته الصحية، وكان محاطًا بأفراد عائلته في أيامه .



واشتهر داين بدور الدكتور مارك سلون، المعروف “McSteamy”، في المسلسل الطبي الشهير Grey’s Anatomy، وهو الدور الذي رسّخ اسمه في ذاكرة الجمهور وكرّسه كأحد أبرز نجوم الدراما التلفزيونية في جيله. ورغم رحيله، يبقى إرثه الفني حاضرًا في أعماله التي تركت أثرًا واضحًا لدى محبّيه حول .