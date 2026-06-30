تأهل تاريخي للمغرب أمام هولندا وبونو يواصل كتابة التاريخ

وشهدت المباراة أجواءً مليئة بالإثارة والندية، إذ تمكن المنتخب من الصمود أمام الضغط الهولندي حتى صافرة النهاية، قبل أن يفرض نفسه في ركلات الترجيح بفضل تألق لاعبيه وثباتهم، إلى جانب الأداء الاستثنائي لحارس المرمى بونو، الذي لعب دورًا حاسمًا في قيادة منتخب بلاده إلى الدور المقبل.ورافقت صافرة النهاية مشاهد مؤثرة، كان أبرزها بكاء والدة لاعب المنتخب المغربي الصيباري، التي لم تتمالك دموعها بعد إعلان تأهل ، في لقطة عفوية عكست حجم التوتر والانفعال الذي عاشته اللاعبين والجماهير المغربية خلال المباراة، وسرعان ما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت تفاعلًا واسعًا وإشادات كبيرة.ولم تكن فرحة التأهل خالية من القلق، بعدما تعرض إسماعيل الصيباري لإصابة خلال اللقاء إثر احتكاك قوي، ما أدى إلى تعرضه لنزيف في منطقة ، قبل أن يتلقى الإسعافات اللازمة ويستكمل متابعة المباراة، في أثار مخاوف الجماهير على حالته الصحية.وفي المقابل، واصل الحارس المغربي ياسين بونو ترسيخ اسمه في سجلات البطولة، بعدما دخل التاريخ كأول حارس مرمى في يعجز منافسوه عن تسجيل ست ركلات ترجيحية أمامه، وهي الركلات التي توزعت بين مواجهتي المغرب أمام وهولندا، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي وأحد أفضل حراس المرمى في البطولة