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تأهل تاريخي للمغرب أمام هولندا وبونو يواصل كتابة التاريخ
تأهل تاريخي للمغرب أمام هولندا وبونو يواصل كتابة التاريخ
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تأهل تاريخي للمغرب أمام هولندا وبونو يواصل كتابة التاريخ

فن

2026-06-30 | 07:48
تأهل تاريخي للمغرب أمام هولندا وبونو يواصل كتابة التاريخ
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Aljadeed
تأهل تاريخي للمغرب أمام هولندا وبونو يواصل كتابة التاريخ

حقق المنتخب المغربي إنجازًا جديدًا في بطولة كأس العالم، بعدما نجح في إقصاء نظيره الهولندي من دور الـ32، إثر مباراة مثيرة احتضنها ملعب "مونتيري"، انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، قبل أن يحسم "أسود الأطلس" المواجهة لصالحهم بركلات الترجيح، ليخطفوا بطاقة العبور إلى دور الـ16 وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين والجماهير.

وشهدت المباراة أجواءً مليئة بالإثارة والندية، إذ تمكن المنتخب المغربي من الصمود أمام الضغط الهولندي حتى صافرة النهاية، قبل أن يفرض نفسه في ركلات الترجيح بفضل تألق لاعبيه وثباتهم، إلى جانب الأداء الاستثنائي لحارس المرمى ياسين بونو، الذي لعب دورًا حاسمًا في قيادة منتخب بلاده إلى الدور المقبل.
ورافقت صافرة النهاية مشاهد مؤثرة، كان أبرزها بكاء والدة لاعب المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري، التي لم تتمالك دموعها بعد إعلان تأهل المغرب، في لقطة عفوية عكست حجم التوتر والانفعال الذي عاشته عائلات اللاعبين والجماهير المغربية خلال المباراة، وسرعان ما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت تفاعلًا واسعًا وإشادات كبيرة.
ولم تكن فرحة التأهل خالية من القلق، بعدما تعرض إسماعيل الصيباري لإصابة خلال اللقاء إثر احتكاك قوي، ما أدى إلى تعرضه لنزيف في منطقة العين، قبل أن يتلقى الإسعافات اللازمة ويستكمل متابعة المباراة، في مشهد أثار مخاوف الجماهير على حالته الصحية.
وفي المقابل، واصل الحارس المغربي ياسين بونو ترسيخ اسمه في سجلات البطولة، بعدما دخل التاريخ كأول حارس مرمى في كأس العالم يعجز منافسوه عن تسجيل ست ركلات ترجيحية أمامه، وهي الركلات التي توزعت بين مواجهتي المغرب أمام إسبانيا وهولندا، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي وأحد أفضل حراس المرمى في البطولة
 

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