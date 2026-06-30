بيان رسمي يكشف ما تعرض له فضل شاكر قبل جلسة محاكمته وهذه حالته الصحية

تعرض الفنان ، الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026، لوعكة صحية حالت دون حضوره الجلسة، والتي كانت مقررة أمام .



وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، إلا أن المحكمة قررت إرجاءها لمدة ساعة، تحسن الحالة الصحية للفنان وتمكينه من المثول أمامها. غير أن حالته الصحية لم تشهد أي تحسن، ما دفع إلى تأجيل الجلسة إلى الخامس من آب/أغسطس 2026.



يذكر أن وكيلة الفنان ، المحامية أماتا مبارك، كانت قد تقدمت منذ 9 حزيران/يونيو 2026 بطلبات لإخلاء سبيله، إلا أنه لم يصدر حتى تاريخه أي قرار بشأنها.



وفي ظل المستجدات الصحية التي طرأت ، تبرز أهمية البت بهذه الطلبات ضمن مهلة معقولة، بما يراعي مقتضيات العدالة والأصول القانونية، ويأخذ في الاعتبار الوضع الصحي الدقيق الذي يمر به الفنان.