أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مروان خوري يحسم موقفه من التعاون مع فضل شاكر
مروان خوري يحسم موقفه من التعاون مع فضل شاكر
A-
A+

مروان خوري يحسم موقفه من التعاون مع فضل شاكر

فن

2026-08-01 | 04:16
مروان خوري يحسم موقفه من التعاون مع فضل شاكر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مروان خوري يحسم موقفه من التعاون مع فضل شاكر

عبّر الفنان والملحن اللبناني مروان خوري عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، مؤكدًا أن الوقوف على مسارح المهرجان يشكّل تكريمًا حقيقيًا للفنان، نظرًا إلى تاريخه العريق ومكانته البارزة على الساحة الفنية العربية.

وجاء حديث خوري خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الجمعة 31 يوليو/تموز 2026، على هامش مشاركته في فعاليات المهرجان، قبل حفله المقرر مساء السبت على خشبة المسرح الجنوبي.

وأوضح خوري أن مهرجان جرش، بما يحمله من إرث فني وثقافي يمتد على مدى أربعة عقود، يمنح الفنان شعورًا بالتقدير وبأنه نال المكانة التي يستحقها، مشيرًا إلى أن استمراره طوال أربعين عامًا يعكس نجاحه في الحفاظ على حضوره واستقطاب نخبة من أبرز الفنانين العرب.

وأضاف أن مشاركته في هذه الدورة تحمل طابعًا خاصًا، خصوصًا مع وجود الفنانة اللبنانية عبير نعمة ضمن البرنامج الفني، معربًا عن سعادته بلقائها ومشاركتها أجواء المهرجان.

وتطرق مروان خوري إلى الحركة الفنية في الأردن، مشيدًا بالتطور الذي يشهده المشهد الموسيقي والفني في المملكة، ولا سيما بين المواهب الشابة.

ورأى أن التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي أتاحا أمام الشباب فرصًا أوسع للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم الفنية، كما أسهما في ظهور أنماط موسيقية جديدة وساعدا الفنانين الصاعدين على الوصول إلى الجمهور وتقديم أعمالهم بأساليب عصرية ومختلفة.

اقرأ ايضا في فن

حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل
05:20

حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل

حسمت الفنانة المصرية مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول انتظار مولودهما الأول، مؤكدين أن ما يتم تداوله عن حملها، ولا سيما بتوأم، لا أساس له من الصحة حتى الآن.

05:20

حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل

حسمت الفنانة المصرية مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول انتظار مولودهما الأول، مؤكدين أن ما يتم تداوله عن حملها، ولا سيما بتوأم، لا أساس له من الصحة حتى الآن.

الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته
05:19

الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته

أعلن المخرج المصري عثمان أبو لبن وفاة والدته، السيدة سعاد محمد بكداش، فجر اليوم السبت، موجّهًا إليها رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

05:19

الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته

أعلن المخرج المصري عثمان أبو لبن وفاة والدته، السيدة سعاد محمد بكداش، فجر اليوم السبت، موجّهًا إليها رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه
05:17

وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه

أثار الملحن المصري وليد سعد جدلًا واسعًا بعد اتهامه المطرب تووليت باستخدام لحن يعود إليه من دون الحصول على إذنه، وذلك ضمن تراك دعائي لإحدى الشركات.

05:17

وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه

أثار الملحن المصري وليد سعد جدلًا واسعًا بعد اتهامه المطرب تووليت باستخدام لحن يعود إليه من دون الحصول على إذنه، وذلك ضمن تراك دعائي لإحدى الشركات.

اخترنا لك
حقيقة حمل مي عز الدين بتوأم.. زوجها أحمد تيمور يحسم الجدل
05:20
الحزن يخيّم على عثمان أبو لبن بعد وفاة والدته
05:19
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه
05:17
ابنة تامر حسني تودّع جدها بكلمات مؤثرة
04:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026