مروان خوري يحسم موقفه من التعاون مع فضل شاكر

وجاء حديث خوري خلال مؤتمر صحفي عُقد في الأردنية عمّان، يوم الجمعة 31 يوليو/تموز 2026، على هامش مشاركته في فعاليات المهرجان، قبل حفله المقرر مساء السبت على خشبة المسرح الجنوبي.



وأوضح خوري أن مهرجان جرش، بما يحمله من إرث فني وثقافي يمتد على مدى أربعة عقود، يمنح الفنان شعورًا بالتقدير وبأنه نال المكانة التي يستحقها، مشيرًا إلى أن استمراره طوال أربعين عامًا يعكس نجاحه في الحفاظ على حضوره واستقطاب نخبة من أبرز الفنانين العرب.



وأضاف أن مشاركته في هذه تحمل طابعًا خاصًا، خصوصًا مع وجود الفنانة عبير نعمة ضمن البرنامج الفني، معربًا عن سعادته بلقائها ومشاركتها أجواء المهرجان.



وتطرق مروان خوري إلى الحركة الفنية في الأردن، مشيدًا بالتطور الذي يشهده المشهد الموسيقي والفني في ، ولا سيما بين المواهب الشابة.



ورأى أن التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي أتاحا أمام فرصًا أوسع للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم الفنية، كما أسهما في ظهور أنماط موسيقية وساعدا الفنانين الصاعدين على الوصول إلى الجمهور وتقديم أعمالهم بأساليب عصرية ومختلفة.