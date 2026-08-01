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وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه
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وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه

فن

2026-08-01 | 05:17
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه
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Aljadeed
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه

أثار الملحن المصري وليد سعد جدلًا واسعًا بعد اتهامه المطرب تووليت باستخدام لحن يعود إليه من دون الحصول على إذنه، وذلك ضمن تراك دعائي لإحدى الشركات.

وأوضح وليد سعد أن اللحن المستخدم مأخوذ، بحسب قوله، من أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» التي قدّمتها الفنانة لطيفة عام 2009، وكتب كلماتها الشاعر نادر عبد الله، مؤكدًا أن ما حدث يُعد تعديًا على حقوقه الفكرية والفنية.

وعبّر سعد، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن استيائه من تكرار استخدام ألحانه في أعمال مختلفة من دون الرجوع إليه، مطالبًا بتشديد الرقابة وتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية بصورة أكثر صرامة داخل صناعة الموسيقى.

وأشار الملحن المصري إلى أن الواقعة الحالية ليست الأولى من نوعها، لافتًا إلى أنه سبق أن اعترض على استخدام ألحان قدّمها في أعمال فنية أخرى، من بينها لحن أغنية «ماشية شمال» المرتبطة بتتر مسلسل «جبل الحلال».

وأكد وليد سعد أن تكرار مثل هذه الوقائع يهدد حقوق صناع الموسيقى، معتبرًا أن حماية الألحان والأعمال الأصلية مسؤولية ضرورية للحفاظ على حقوق الملحنين والشعراء.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من المطرب تووليت أو الجهة المنتجة للإعلان بشأن الاتهامات، فيما ينتظر الجمهور والوسط الفني توضيحًا حول حقيقة التشابه بين العملين.

وأعادت الأزمة النقاش مجددًا حول حدود الاقتباس الموسيقي، وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، ومدى التزام الأعمال الدعائية بالحصول على الموافقات القانونية قبل استخدام الألحان المعروفة.

 

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