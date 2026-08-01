وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن لطيفة ويطالب بحماية حقوقه

وأوضح أن اللحن المستخدم مأخوذ، بحسب قوله، من أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» التي قدّمتها الفنانة لطيفة عام 2009، وكتب كلماتها الشاعر ، مؤكدًا أن ما حدث يُعد تعديًا على حقوقه الفكرية والفنية.

وعبّر سعد، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن استيائه من تكرار استخدام ألحانه في أعمال مختلفة من دون الرجوع إليه، مطالبًا بتشديد الرقابة وتطبيق قوانين حماية بصورة أكثر صرامة داخل صناعة الموسيقى.

وأشار الملحن المصري إلى أن الواقعة الحالية ليست الأولى من نوعها، لافتًا إلى أنه سبق أن اعترض على استخدام ألحان قدّمها في أعمال فنية أخرى، من بينها لحن أغنية «ماشية شمال» المرتبطة بتتر مسلسل «جبل الحلال».

وأكد وليد سعد أن تكرار مثل هذه الوقائع يهدد حقوق صناع الموسيقى، معتبرًا أن حماية الألحان والأعمال الأصلية مسؤولية ضرورية للحفاظ على حقوق الملحنين والشعراء.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من المطرب تووليت أو الجهة المنتجة للإعلان بشأن الاتهامات، فيما ينتظر الجمهور والوسط الفني توضيحًا حول حقيقة التشابه بين العملين.

وأعادت الأزمة مجددًا حول حدود الاقتباس الموسيقي، وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، ومدى الأعمال الدعائية بالحصول على الموافقات القانونية قبل استخدام الألحان المعروفة.