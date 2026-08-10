راغب علامة يزور سوريا ويلتقي وزير السياحة بعد إحيائه حفل خاص

ونشرت وزارة السياحة السورية صورًا من اللقاء عبر حسابها على "إنستغرام"، موضحة أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز حضور سوريا سياحيًا على المستويين العربي والدولي، إضافة إلى أهمية التعاون مع الفنانين العرب في التعريف بالمواقع السياحية والثقافية وتشجيع الحركة السياحية والاستثمارات.
وأكد الوزير مازن الصالحاني أن الفن والسياحة يشكلان جسرًا للتواصل الثقافي، مشددًا على أهمية دور الفنانين والإعلام في نقل صورة سوريا والتعريف بما تشهده من تعافٍ.
من جانبه، عبّر راغب علامة عن سعادته بزيارة سوريا وثقته بقدرتها على استعادة مكانتها على خريطة السياحة العربية والدولية.
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وجاء اللقاء خلال وجود علامة في سوريا لإحياء حفل زفاف خاص، في وقت يواصل فيه نشاطه الفني بعد طرح أغنيته الجديدة "كده كده" في يوليو/تموز 2026، من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.
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