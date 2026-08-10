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شروق ترد بقسوة على دكتور فود بعد هجومه على حفل الطلاق
شروق ترد بقسوة على دكتور فود بعد هجومه على حفل الطلاق
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شروق ترد بقسوة على دكتور فود بعد هجومه على حفل الطلاق

فن

2026-08-10 | 06:06
شروق ترد بقسوة على دكتور فود بعد هجومه على حفل الطلاق
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Aljadeed
شروق ترد بقسوة على دكتور فود بعد هجومه على حفل الطلاق

تصاعد الخلاف مجدداً بين شروق صن شاين وزوجها السابق جورج حنا ديب المعروف باسم "دكتور فود"، بعد دخول الأخير على خط حفل الطلاق الذي تستعد شروق لإقامته في 22 أغسطس/آب، وردها عليه برسائل حادة عبر حسابها في "إنستغرام".

وعبر خاصية "ستوري"، اعتبرت شروق أن دكتور فود "منغاظ" من الحفل، وردت على حديثه عن طفليهما حنا ويوسف، متسائلة عن مدى مساهمته في مصاريفهما خلال فترة الانفصال.

وقالت شروق في رسالتها: "كل الدني رح تأيدني، وقلنا شهرين منفصلين وتاركين، كم دولار بعتت لحنا ويوسف؟"، قبل أن توجه إليه انتقادات إضافية وتتساءل عما إذا كان يريد الاستمرار، بحسب تعبيرها، في "استغلال" وجودها وإمكاناتها المادية.

ولم يتوقف ردها عند هذا الحد، إذ وجهت رسالة أكثر حدة إلى دكتور فود، قالت فيها: "تهديدك خليه إلك وروح حل قضية المؤبد يلي عليك"، وهي عبارة وردت على لسانها من دون توضيح تفاصيل إضافية بشأن المقصود بها، قبل أن تضيف: "بعمري ما شفت الفرح معك".

رد شروق جاء بعد سلسلة مقاطع نشرها دكتور فود انتقد خلالها فكرة إقامة حفل علني للاحتفال بالطلاق، معتبراً أن الانفصال يجب أن يعني أن يكمل كل طرف حياته بعيداً عن الآخر، لا أن يتحول إلى مادة مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وركز دكتور فود في حديثه بشكل خاص على طفليهما، محذراً من أن المقاطع والصور المتداولة حالياً قد تبقى على الإنترنت لسنوات ويشاهدها الطفلان مستقبلاً، وهو ما قد ينعكس عليهما، وفق رأيه.

كما انتقد المؤثرين الذين قد يشاركون في الحفل أو ينشرون محتوى يتعلق به خلال المناسبة، ووجه إليهم تحذيرات مباشرة من الزج باسمه في أي مواد مرتبطة بالحدث.

وفي المقابل، تمضي شروق في تحضيراتها لحفل "Divorce Party"، بعدما أعلنت بيع تذاكر للحضور بأسعار تبدأ من 50 دولاراً وتصل إلى 100 دولار لفئة VIP، إلى جانب نيتها بيع خاتم زواجها الألماسي الذي قالت إن قيمته تقارب 10 آلاف دولار، واستخدام المبلغ لشراء خواتم ذهبية وتقديمها لبعض المدعوات.

ومع اقتراب موعد الحفل، تحولت المناسبة من إعلان احتفالي بالانفصال إلى جولة جديدة من السجال العلني بين شروق ودكتور فود، وسط تبادل للاتهامات والرسائل الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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